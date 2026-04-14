După luni de muncă neplătită și două refuzuri, un tânăr de 21 de ani a fost chemat din nou la interviu pentru același post. Rezultatul: încă un refuz și o dezamăgire profundă, potrivit Daily Mail .

A vrut să fie gunoier de mic, dar a fost respins de trei ori după 9 luni de muncă gratis - X/ @TheGriftReport

Bryan Rowe a fost refuzat de două ori de Consiliul Local Southampton pentru acest post, înainte ca instituția să susțină că respingerea sa a fost o eroare și să-l invite din nou la interviu.

Cu toate acestea, consiliul l-a respins din nou, într-un gest considerat "crud și nedrept", după ce tânărul a muncit timp de nouă luni fără să fie plătit. El a lucrat ca gunoier pentru consiliu între noiembrie 2024 și iunie 2025, în cadrul unui stagiu susținut, dar neplătit.

Bryan suferă de ADHD și de distrofie miotonică, o formă de distrofie musculară care afectează mușchii și organele, provocând slăbirea progresivă și degradarea țesutului muscular.

Pe durata stagiului, el a fost "mereu entuziast și punctual", iar consiliul "nu a avut nicio problemă cu el".

Bryan și-a dorit să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani și a fost încurajat să aplice pentru posturi după încheierea stagiului.

Mama sa, Claire Rowe, a declarat: "Este foarte, foarte dezamăgitor. Este devastat, este absolut îngrozitor. Nu pot să cred că s-a întâmplat din nou. (...) Ar fi fost mai bine să spună nu și să terminăm aici, acum l-au lovit din nou. Ca mamă, îmi este greu să accept, după ce am petrecut weekendul încercând să-i explic că este suficient de bun și că într-o zi cineva îl va dori. Mi se pare crud și nedrept. El vrea să iasă în lume, ca persoană cu dizabilități, să muncească, să capete încredere și să aibă banii lui."

Consiliul Local Southampton a transmis că a primit un număr mare de aplicații și nu comentează cazuri individuale.

Claire Rowe a depus o plângere oficială la consiliu și a fost informată că procedurile de recrutare sunt în curs de revizuire.

