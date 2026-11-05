Un bărbat de 97 de ani a dansat pe "Stayin’ Alive" la propria aniversare. A murit la scurt timp după

Un bărbat în vârstă de 97 de ani din California a murit la propria petrecere aniversară, la scurt timp după ce a dansat pe celebra melodie "Stayin’ Alive", a trupei Bee Gees.

Povestea lui Vito a fost făcută publică de Eden Malinoff, o tânără de 24 de ani din Los Angeles, care locuia în apropierea acestuia și care i-a organizat o petrecere aniversară cu tematică de Halloween, pentru împlinirea vârstei de 97 de ani, scrie New York Post.

Imaginile publicate de tânără pe TikTok îl surprind pe Vito dansând, aplaudând și zâmbind în timp ce pe fundal se auzea hitul disco al anilor '70. Îmbrăcat cu o cămașă neagră și pantaloni eleganți, bătrânul părea să se bucure din plin de petrecere.

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La scurt timp după ce invitații i-au cântat "La mulți ani", seara a luat însă o turnură neașteptată, iar bărbatul a murit chiar în timpul petrecerii.

Eden Malinoff a povestit că Vito era un om plin de viață și un membru îndrăgit al grupului său de prieteni, în ciuda diferenței mari de vârstă. Tânăra i-a pregătit inclusiv un tort de ciocolată cu vin roșu, în onoarea sărbătoritului.

Când l-a întrebat care este secretul longevității sale, Vito i-ar fi răspuns că trebuie să nu bei niciodată băuturi alcoolice ieftine.

"Dacă am învățat ceva de la Vito, este să nu-ți lași niciodată vârsta să te oprească", a transmis tânăra.

Aceasta a povestit că bărbatul și-a trăit viața din plin până în ultimele clipe și că, la 24 de ani, îi era greu să țină pasul cu energia lui.

"A fost înconjurat de oameni pe care îi iubea, sărbătoream o viață lungă și frumoasă și sunt recunoscătoare că am făcut parte din ea", a mai scris Malinoff.

Moartea lui Vito a fost confirmată și de cel mai bun prieten al său, care a precizat că bărbatul avea anumite probleme medicale, a căror gravitate nu fusese cunoscută de cei apropiați.

Potrivit acestuia, Vito a murit în liniște, în timp ce se auzea muzica lui preferată.

Povestea a devenit virală pe TikTok, videoclipul publicat de Eden Malinoff adunând aproximativ 9,5 milioane de vizualizări.