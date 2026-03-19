Actorul Chuck Norris, internat de urgență într-un spital din Hawaii. Ce se știe despre starea lui

Actorul Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital de pe insula Kauai, din Hawaii. Potrivit TMZ, motivul internării nu este cunoscut public, însă sursele spun că acesta se află în stare bună.

În vârstă de 86 de ani, actorul ar fi ajuns la spital în ultimele 24 de ore. După internare, a vorbit la telefon cu un prieten și chiar a făcut glume, semn că starea sa este stabilă, iar situația nu pare gravă, relatează TMZ.

Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu o zi înainte, Chuck Norris se antrena pe insulă. De altfel, la începutul lunii martie, când a împlinit 86 de ani, acesta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare antrenându-se alături de un antrenor personal.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰