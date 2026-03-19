Actorul Chuck Norris, internat de urgență într-un spital din Hawaii. Ce se știe despre starea lui

Actorul Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital de pe insula Kauai, din Hawaii. Potrivit TMZ, motivul internării nu este cunoscut public, însă sursele spun că acesta se află în stare bună.

de Daniela Ciucă

la 19.03.2026 , 23:28
Actorul Chuck Norris. decembrie 2018 - Shutterstock

În vârstă de 86 de ani, actorul ar fi ajuns la spital în ultimele 24 de ore. După internare, a vorbit la telefon cu un prieten și chiar a făcut glume, semn că starea sa este stabilă, iar situația nu pare gravă, relatează TMZ

Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu o zi înainte, Chuck Norris se antrena pe insulă. De altfel, la începutul lunii martie, când a împlinit 86 de ani, acesta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare antrenându-se alături de un antrenor personal.

Daniela Ciucă Like
Înapoi la Homepage
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta”
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă?
Observator » Ştiri externe » Actorul Chuck Norris, internat de urgență într-un spital din Hawaii. Ce se știe despre starea lui
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.