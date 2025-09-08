Adolescent de 16 ani, atac la o secție de poliție din Turcia: doi polițiști uciși și alți doi răniți grav

Un adolescent de 16 ani a deschis focul cu o armă de asalt asupra secției de poliție din Izmir, Turcia. În urma atacului, doi polițiști au fost uciși, iar alți doi răniți, dintre care unul se află în stare gravă. Atacatorul a fost și el rănit și nu avea antecedente penale.

Ofițeri ai forțelor speciale pe o stradă din Izmir, după un atac asupra unei secții de poliție,8 septembrie 2025 - Profimedia

Un atacator înarmat a ucis doi agenţi de poliţie în oraşul Izmir din vestul Turciei, a anunţat luni pe platforma X ministrul de interne Ali Yerlikaya, conform agenţiilor dpa şi AFP.

Un tânăr de 16 ani a intrat în forţă într-o secţie de poliţie din cartierul Balcova din Izmir şi a reuşit să rănească şi alţi doi poliţişti, dintre care unul a suferit leziuni grave, a precizat oficialul citat.

Adolescentul a fost arestat şi s-a declanşat o anchetă; motivul atacului este încă neclar.

Imagini difuzate de televiziunile turce arătau un cordon de poliţişti în faţa secţiei de poliţie şi experţi criminalişti ajunşi la faţa locului. Un amator a surprins şi cadre cu tânărul cu faţa acoperită, ţinând în mâini o puşcă cu ţeava lunga şi aparent îndepărtându-se în fugă. Alte imagini ale unor amatori prezintă şi momentul arestării, cu suspectul, rănit vizibil, culcat în stradă, înconjurat de muniţie împrăştiată.

Primarul Izmirului, Cemil Tugay, a condamnat atacul "odios" printr-un mesaj pe X.

