Un aeroport internațional a fost inaugurat miercuri în Mumbai, India. Unitatea a costat 2,2 miliarde de dolari și are taxiuri acvatice și trenuri de mare viteză. Aeroportul ar trebui să devină un centru cheie pentru transportul de pasageri și mărfuri în Asia.

Aeroportul cu taxiuri acvatice și trenuri de mare viteză. Investiție uriașă de 2,2 miliarde de dolari - Profimedia

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a inaugurat miercuri un aeroport internațional în capitala financiară a țării, Mumbai. Construit de consorțiul Adani Group la un cost estimat la 2,2 miliarde de dolari, Aeroportul Internațional Navi Mumbai se va deschide pentru public în decembrie, potrivit AP.

Aeroportul Navi Mumbai va avea o capacitate de până la 20 de milioane de pasageri anual și până la 90 de milioane în următorii ani, când toate cele patru terminale planificate vor fi operaționale, a transmis Adani Group prin intermediul unui comunicat. Este primul aeroport din India conectat prin taxiuri acvatice, trenuri de mare viteză, trenuri subterane și rețele de autostrăzi.

Proiectanții spun că aeroportul va fi un centru cheie pentru pasageri și mărfuri în Asia. De asemenea, va contribui la atenuarea congestiei de pe Aeroportul Internațional Chhatrapati Shivaji Maharaj, din Mumbai. De altfel, Mumbai devine singurul oraș din India care are două aeroporturi internaționale, potrivit Daily Mail.

India încearcă să-și modernizeze infrastructura pe măsură ce economia sa și traficul aerian cresc. În ultimul deceniu, guvernul a modernizat zeci de aeroporturi pentru a lega orașele mai mici și a îmbunătăți circulația mărfurilor, cu scopul de a face din transportul aerian un factor cheie al creșterii economice. Numărul aeroporturilor din țară a crescut la 160 de la 74 în 2014, arată datele oficiale.

India este a treia cea mai mare piață din lume privind transportul aerian, după SUA și China. Aproximativ 174 de milioane de pasageri au călătorit din și în India cu avionul în 2024, reprezentând aproximativ 4,2% din totalul mondial.

