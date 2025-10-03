Traficul aerian pe aeroportul din Munchen, Germania, a fost oprit joi seară din cauza unor drone observate în zonă. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Alte 15 zboruri au fost redirecţionate în oraşe aflate în apropiere.

Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în zonă au fost observate mai multe drone neidentificate - Profimedia

Aeroportul din Munchen a alertat autorităţile după ce în apropierea spaţiului său aerian au fost detectate drone. Zborurile care urmau să decoleze de la Munchen au fost ”suspendate”, a transmis aeroportul, potrivit News.ro

Controlorii de trafic aerian au redirecţionat zborurile care urmau să aterizeze la Munchen către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.

Întrucât era întuneric, nu a fost confirmtă vreo informaţie privind tipul, dimensiunea sau originile dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Federale Stefan Bayer pentru ziarul Bild. Dronele au fost observate pentru prima dată la ora 19:30 şi apoi din nou, o oră mai târziu, a afirmat Poliţia.

În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa s-au închis din cauza unor drone neidentificate. Observarea de drone în Uniunea Europeană a dus la convocarea unui summit al liderilor la Copenhaga, în această săptămână.

20 de drone ruseşti au intrat în Polonia, iar avioane MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian estonian, în cadrul unor incidente recente, separate.

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost obligate să se închidă după ce drone neidentificate au fost observate în apropiere de spaţiul aerian al aeroporturilor şi militar.

Rusia a negat orice implicare, în timp ce autorităţile daneze afirmă că nu există nicio dovadă că Moscova a fost implicată. La un summit desfăşurat joi în staţiunea Soci de la Marea Neagră, preşedintele rus Vladimir Putin a râs de sugestiile că el a ordonat trimiterea de drone în Danemarca.

"Nu o să o mai fac. Nu o să o mai fac – nici în Franţa sau Danemarca sau Copenhaga", a spus Vladimir Putin.

Mii de pasageri au fost blocaţi în aeroportul din Munchen peste noapte. Traficul aerian a a revenit la normal vineri dimineață, potrivit unui martor citat de Reuters.

Munchen găzduieşte în această perioadă festivalul anual Oktoberfest, programat să se încheie în 5 octombrie. Festivalul atrage peste 6 milioane de persoane pe an

