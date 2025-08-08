Omenirea riscă o "apocalipsă ca în Terminator" dacă AI va fi folosită ca o armă, avertizează James Cameron

Regizorul James Cameron avertizează că folosirea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un scenariu de tip "Terminator", scrie The Guardian .

Într-un interviu pentru Rolling Stone, acordat cu ocazia promovării cărții Ghosts of Hiroshima de Charles Pellegrino, pe care Cameron plănuiește să o adapteze pentru marele ecran, cineastul, cunoscut pentru peliculele legendare Titanic și Avatar, a spus că, deși folosește AI în munca sa, este îngrijorat de efectele ei dacă ar fi folosită cu intenții distructive.

"Cred că există în continuare pericolul unei apocalipse de tip Terminator, în care AI-ul este combinat cu sisteme de arme, inclusiv nucleare. Pentru că viteza de reacție pe câmpul de luptă este atât de mare, ar fi nevoie de o superinteligență care să proceseze totul. Poate vom fi destul de înțelepți să păstrăm un om în procesul decizional. Dar oamenii mai greşesc și au fost multe erori care ne-au adus chiar în pragul unor incidente internaționale ce ar fi putut duce la un război nuclear. Așa că nu știu", a spus Cameron.

El a adăugat că omenirea se află într-un punct critic, cu trei amenințări majore: schimbările climatice și degradarea mediului, armele nucleare și superinteligența artificială, toate atingând vârful în același timp. "Poate că superinteligența e răspunsul", a comentat regizorul.

Cameron a recunoscut că AI-ul are un rol important în realizarea filmelor sale, mai ales pentru reducerea costurilor de producție, dar a subliniat că nu își dorește concedieri, ci accelerarea proceselor.

În schimb, rămâne sceptic în privința capacității AI de a înlocui scenariștii: "Nu cred că o minte care doar combină și repetă ce au spus alți oameni despre viață, iubire, frică sau moarte, va reuși vreodată să emoționeze publicul. Trebuie să fii om pentru asta."

