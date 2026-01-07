Aldrich Ames, cel mai periculos spion din SUA, a murit. A vândut secrete ruşilor pentru "o casă şi un Jaguar"

Aldrich Ames, unul dintre cei mai periculoşi spioni din istoria SUA, fost ofiţer CIA devenit agent dublu al URSS şi, ulterior, al Rusiei, a murit la 84 de ani într-o închisoare federală din Statele Unite, scrie BBC .

Aldrich Ames, cel mai periculos spion din SUA, a murit. A vândut secretele ţării pentru "o casă şi un Jaguar" - Profimedia Images

Aldrich Ames, fost ofiţer de contrainformaţii al CIA, care ispăşea o condamnare pe viaţă fără posibilitatea eliberării condiţionate, a murit luni la Penitenciarul Federal din Cumberland, Maryland, a relatat CBS News, citat de BBC.

Nume de cod: Kolokol

Ames a fost încarcerat pe 28 aprilie 1994, după ce a recunoscut că a vândut informaţii secrete Uniunii Sovietice şi ulterior Rusiei. Prin trădarea sa, a compromis peste 100 de operaţiuni clandestine şi a dezvăluit identitatea a peste 30 de agenţi care spionau pentru Occident, fapt ce a dus la moartea a cel puţin 10 surse ale CIA.

Motivat de datorii tot mai mari, Ames a declarat că a început să furnizeze KGB-ului numele spionilor CIA în aprilie 1985, primind iniţial 50.000 de dolari. Cunoscut de sovietici sub numele de cod "Kolokol" ("Clopotul"), el a ajuns să identifice aproape toţi spionii CIA din Uniunea Sovietică.

"Spre surprinderea, KGB-ul mi-a spus că a pus deoparte pentru mine 2 milioane de dolari, ca semn de recunoştinţă pentru informaţii", a afirmat Ames într-o declaraţie de opt pagini citită în instanţă. În total, pe parcursul a nouă ani, Ames a recunoscut că a primit aproximativ 2,5 milioane de dolari pentru trădarea SUA. Banii i-au permis un stil de viaţă luxos: un Jaguar nou, vacanţe în străinătate şi o casă de 540.000 de dolari, deşi salariul său nu depăşise niciodată 70.000 de dolari pe an.

Cine a fost Aldrich Ames

Cariera sa de 31 de ani la CIA a început în 1962, când tatăl său, analist în agenţie, l-a ajutat să obţină un post după ce abandonase facultatea. S-a căsătorit în 1969 cu prima soţie, Nancy Segebarth, tot agent CIA, iar ulterior a fost trimis în Turcia pentru a recruta agenţi străini.

Revenit în SUA după trei ani, problemele sale cu alcoolul au devenit evidente, iar căsnicia s-a destrămat. În ciuda mai multor abateri de securitate, inclusiv uitarea unei serviete cu documente clasificate în metrou, a fost trimis în 1981 la Mexico City.

Acolo a cunoscut-o pe a doua sa soţie, Maria del Rosario Casas Dupuy, ataşat cultural la ambasada Columbiei şi activ CIA, care avea să fie ulterior acuzată ca fiind complicea sa. Întors în SUA în 1983, Ames a devenit şeful departamentului de contrainformaţii sovietice al CIA, în ciuda îngrijorărilor continue legate de consumul său de alcool.

În timp ce cariera îi prospera, viaţa personală se deteriora, iar cheltuielile, inclusiv susţinerea financiară a ambelor soţii, îi adânceau datoriile. Aceste datorii l-au determinat să vândă secretele la care avea acces. "A fost vorba despre bani şi nu cred că a încercat vreodată să pretindă că ar fi fost ceva mai mult de atât", a declarat agentul FBI Leslie G. Wiser pentru BBC Witness History în 2015.

Şi-a trădat ţara pentru "o casă mai mare şi un Jaguar"

Ames a fost arestat pe 21 februarie 1994, după o amplă anchetă internă. El a cooperat cu autorităţile, obţinând un acord care i-a adus soţiei sale o pedeapsă mai uşoară; aceasta a fost eliberată după cinci ani de detenţie.

Directorul CIA de la acea vreme, R. James Woolsey, l-a descris pe Ames drept "un trădător malign al ţării sale", afirmând că agenţii pe care i-a trădat au murit "pentru că un trădător criminal şi-a dorit o casă mai mare şi un Jaguar".

