Actorul Alec Baldwin a anunțat că el și fratele său, Stephen Baldwin, au scăpat nevătămați după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac în East Hampton, New York, în urma unei manevre bruște pentru a evita un camion de gunoi.

Alec Baldwin a declarat că se simte bine după ce a fost implicat într-un accident de circulație în Hamptons, luni dimineață.

Actorul, aflat la volanul mașinii soției sale, se deplasa împreună cu fratele său, Stephen Baldwin, când un camion de gunoi de mari dimensiuni le-a tăiat calea, potrivit NBC News.

Pentru a evita impactul, Baldwin a virat brusc și a lovit un copac.

"Un camion de gunoi de dimensiunea unei balene mi-a tăiat calea. Ca să nu-l lovesc, am intrat într-un copac", a spus actorul într-un videoclip postat pe Instagram. Baldwin a adăugat că autoturismul este "destul de avariat", dar că el și fratele său sunt "complet în regulă".

Accidentul s-a petrecut în East Hampton, localitate situată pe Long Island, New York. Poliția din East Hampton nu a oferit deocamdată detalii suplimentare, iar reprezentanții actorului nu au răspuns solicitărilor de presă.

Cei doi frați Baldwin se aflau în zonă pentru a participa la Festivalul Internațional de Film din Hamptons, eveniment pe care Alec Baldwin l-a felicitat în același mesaj video.

Actorul le-a mulțumit și polițiștilor care au intervenit la locul accidentului, menționând că urmează să plece spre Los Angeles pentru a-și vedea familia.

