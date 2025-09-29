TikTok, armă electorală: conturi anonime pro-Rusia răspândesc propagandă înainte de alegeri în Cehia

Un val de conturi anonime pe TikTok promovează mesaje radicale și anti-occidentale, susținând partide care cer ieșirea Cehiei din NATO și UE. Fenomenul stârnește îngrijorare în rândul autorităților și analiștilor.

Drapelul național al Federației Ruse, alături de un panou pe care scrie "Propagandă", 24.03.2025 - Profimedia

Sute de conturi anonime de pe TikTok au devenit din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-Rusia și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din 3-4 octombrie din Republica Cehă, a declarat duminică un grup neguvernamental.

Online Risk Labs, un grup nou format de analiști cehi, a declarat că a identificat 286 de conturi TikTok care s-au promovat reciproc, potrivit Reuters, citat de MEDIAFAX.

Împreună, acestea au între 5 și 9 milioane de vizualizări pe săptămână, mai mult decât audiența combinată a liderilor partidelor mainstream, a afirmat grupul.

Sprijin online pentru extremele politice

"Conturile nu se aliniază unei singure entități politice, ci demonstrează sprijinul pentru mai multe partide radicale și extremiste simultan", a declarat grupul într-un comunicat.

Aproape un sfert dintre cehi folosesc TikTok, potrivit rapoartelor mass-media locale, o proporție mai mică decât în România, unde alegerile prezidențiale au fost anulate anul trecut din cauza acuzațiilor de amestec al Rusiei prin intermediul conturilor de pe platformă. Rusia a negat acuzațiile.

Autoritatea cehă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, CTU, a declarat că a primit mai multe plângeri cu privire la sute de conturi de pe TikTok.

"Am considerat aceste sugestii relevante și le-am transmis Comisiei Europene, în calitate de organ de supraveghere a platformelor mari", a declarat CTU pentru Reuters, adăugând că este în contact cu TikTok.

Luni, TikTok a declarat, fără a da detalii despre vreun caz, că a cooperat activ cu CTU, a luat măsuri împotriva conținutului sau conturilor care încalcă politicile și că are echipe care se ocupă de combaterea comportamentului înșelător.

Influență străină suspectată în campania electorală

Conturile TikTok semnalate de Online Risk Labs și-au exprimat sprijinul pentru partide precum SPD, de extremă dreapta, care ocupă locul al treilea în majoritatea sondajelor de opinie, cu aproximativ 13% din voturi, și Stacilo!, de extremă stânga, care se situează ușor peste pragul de 5% necesar pentru a obține locuri în parlament, a declarat grupul. Ambele partide susțin că țara ar trebui să părăsească NATO și Uniunea Europeană.

Online Risk Labs a declarat că candidații promovați în postări nu erau neapărat conștienți de acest lucru.

Stacilo! a declarat că nu folosește conturi false și a negat orice influență străină asupra campaniei sale.

Ultimele sondaje înaintea alegerilor parlamentare arată că partidul de opoziție ANO al fostului prim-ministru Andrej Babis conduce cu o marjă largă în fața coaliției de centru-dreapta SPOLU a prim-ministrului Petr Fiala. ANO ar putea avea nevoie de sprijinul SPD și Stacilo! pentru a forma o majoritate.

