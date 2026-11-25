O anchetă privind securitatea familiei regale a fost declanșată după ce doi cetățeni albanezi au fost suspectați că au pătruns prin efracție în reședința de la ţară a Prințului și Prințesei de Wales, luni seară.

Alertă de securitate la reședința lui William și Kate. Doi albanezi, arestați după o presupusă spargere - Profimedia

O amplă operațiune de securitate a fost declanșată în Marea Britanie după ce doi bărbați, cetățeni albanezi, au fost arestați sub suspiciunea că au pătruns prin efracție pe proprietatea Prințului și Prințesei de Wales. Incidentul a avut loc luni seară, la reședința de la țară a cuplului regal, Anmer Hall, situată pe domeniul Sandringham, în comitatul Norfolk.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, cei doi suspecți ar fi acționat ca niște spărgători oportuniști, fără să știe inițial că proprietatea în care au pătruns aparține lui William și Kate. Cu toate acestea, autoritățile britanice au demarat verificări urgente privind trecutul celor doi bărbați, pentru a stabili dacă în spatele incidentului s-ar putea afla un motiv mai grav decât o simplă tentativă de furt.

Spargere în casa familiei Regale

Alerta de securitate a fost declanșată cu puțin înainte de ora 18:00, în timp ce Prințul William, Prințesa Kate și cei trei copii ai lor nu se aflau la reședință. Familia regală locuieşte în această perioadă la Forest Lodge, în Windsor, unde William și Kate urmează să participe la mai multe angajamente oficiale în capitala britanică.

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După activarea alarmei, suspecții ar fi fugit, iar poliția a mobilizat forțele de ordine pentru a-i localiza. Operațiunea de căutare a inclus echipe canine, drone și un elicopter al Serviciului Național de Poliție Aeriană, dotat cu echipamente cu infraroșu pentru detectarea surselor de căldură. Cei doi bărbați au fost găsiți și arestați pe domeniul Sandringham, fiind suspectați de pătrundere ilegală pe proprietate. Potrivit informațiilor disponibile, aceștia se aflau încă în custodia poliției la momentul relatării.

Informațiile publicate de The Sun arată că ambii suspecți sunt cetățeni albanezi. Unul dintre ei ar fi depus anterior o cerere de azil în Regatul Unit, însă statutul acesteia este în prezent expirat. În cazul celui de-al doilea bărbat, situația privind dreptul de ședere pe teritoriul britanic nu este clară. Poliția din Norfolk nu a dorit să ofere detalii despre naționalitatea celor doi suspecți și nici despre eventualele antecedente ale acestora.

După arestări, anchetatorii au efectuat verificări suplimentare în zonă, existând temeri că un al treilea bărbat ar fi putut reuși să evite dispozitivul de căutare. Autoritățile au încercat astfel să stabilească dacă au fost implicate și alte persoane în incident. Deocamdată, poliția și reprezentanții Palatului Kensington nu au precizat dacă din interiorul proprietății a fost furat vreun obiect sau dacă suspecții au reușit să pătrundă efectiv în clădire.

Incidentul a avut loc într-un context care a ridicat și mai multe semne de întrebare privind securitatea domeniului regal. Regele Charles se afla la Sandringham House, reședința sa situată la aproximativ 4,8 kilometri de Anmer Hall.