Alertă pe aeroportul din Nurnberg. Traficul aerian, oprit după observarea unei posibile drone

Traficul aerian a fost întrerupt marţi la prânz pe aeroportul din Nurnberg, în sudul Germaniei, din cauza unei "urgenţe aeriene", a indicat aeroportul, a cărui activitate fusese deja perturbată în timpul nopţii trecute după descoperirea a cel puţin unei posibile drone, relatează AFP.

"Din cauza unei situaţii de urgenţă aeriană, traficul este în prezent întrerupt", a indicat aeroportul pe pagina sa principală.

Poliţia a menţionat acelaşi motiv, fără să ofere mai multe detalii, şi a indicat că o operaţiune este în curs de desfăşurare pe aeroport. Mai devreme, forţele de ordine anunţaseră într-un comunicat că au deschis o anchetă privind perturbările traficului aerian pe acelaşi aeroport în noaptea de luni spre marţi.

"Între orele locale 02:00 şi 04:00, trei piloţi au semnalat, fiecare în timpul fazei de aterizare sau de decolare şi independent de ceilalţi, observarea unui obiect care ar fi putut fi eventual o dronă", a precizat autoritatea poliţienească.

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Poliţia de frontieră şi serviciile de securitate ale aeroportului au lansat căutarea aparatului, ceea ce a dus la perturbarea traficului aerian. Căutările nu au dat încă niciun rezultat.

La începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în zona securizată a operaţiunilor de transport de marfă de pe aeroportul din Leipzig, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene.

O a doua dronă ar fi lovit un avion-cargo DHL câteva minute mai târziu.

Germania a atribuit Rusiei "responsabilitatea" pentru respectivul "atac hibrid" împotriva acestei platforme aeriene cheie pentru armata germană.

Pe fundalul acestor evenimente, Berlinul a anunţat închiderea ultimului consulat rusesc din Germania, cel de la Bonn, şi a unui centrul cultural rusesc la Berlin, suspectat că găzduia spioni. Rusia a ripostat prin închiderea consulatului german din Sankt-Petersburg.