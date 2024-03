Alexei Navalnîi, înmormântat pe melodia "My Way" şi cu scandări "Rusia va fi liberă!". Mii de ruşi au participat în ciuda avertizărilor de la Kremlin - Profimedia

Mii de simpatizanţi ai opozantului rus Alexei Navalnîi s-au adunat vineri în cartierul Mariino, din suburbia de sud-est a Moscovei, pentru a-l conduce pe ultimul drum, în pofida riscurilor de a fi arestaţi şi a unui dispozitiv uriaş de poliţişti.

Alexei Navalnîi, înmormântat pe melodia "My Way"

Alexei Navalnîi, mort la 47 de ani într-o colonie penitenciară din regiunea arctică, a fost înmormântat într-un cimitir de la periferia capitalei ruse, Borisovo, sub acordurile melodiei sale preferate, 'My Way', de Frank Sinatra, şi scandările "Rusia va fi liberă" ale oamenilor veniţi să îşi ia adio de la el, potrivit transmisiunilor în direct ale media independente ruse Meduza.io, The Moscow Times, postul tv Dojdi şi Hodorkovski.live, citate de Agrpres.

La aducerea sicriului cu trupul neînsufleţit la biserica Icoana Maicii Domnului din Mariino, mulţimea a scandat numele său. Mulţi dintre cei prezenţi au declarat că nu vor ierta autorităţile pentru moartea opozantului, în timp ce mama şi tatăl lui Navalnîi participau la o slujbă religioasă scurtă în biserica înconjurată de poliţie.

O fotografie a lui Navalnîi publicată pe reţelele de socializare arăta trupul său întins într-un sicriu plin de flori în interior, pe patru scaune, în timp ce mama sa, purtând o eşarfă neagră şi cu o lumânare într-o mână, stătea alături de tatăl lui în apropiere.

Un preot ortodox a oficiat slujba de doar 30 de minute, scurtată la ordinul autorităţilor, potrivit echipei disidentului defunct, în timp ce oamenii care stăteau la coadă în jurul bisericii şi care fuseseră împiedicaţi să intre pentru a-şi lua rămas bun au aplaudat şi au scandat "Navalnîi! Navalnîi!".

Ruşii au scandat "Rusia va fi liberă!", "Nu războiului!"

După ce sicriul său a fost transportat afară, unii oameni au scandat "Rusia va fi liberă!", "Nu războiului!", "Rusia fără Putin!", "Nu vom uita!" şi "Putin este un criminal!", notează Reuters. Navalnîi, cel mai înverşunat critic al preşedintelui Vladimir Putin în interiorul Rusiei, s-a stins din viaţă într-o colonie penitenciară din regiunea arctică la 16 februarie, ceea ce a suscitat acuzaţii din partea susţinătorilor săi că ar fi fost ucis.

Kremlinul a negat orice implicare a statului în moartea sa. Autorităţile au interzis mişcarea sa ca fiind extremistă şi i-au catalogat pe susţinătorii săi drept agitatori în solda SUA care vor să provoace o revoluţie în Rusia. Înmormântarea sa are loc cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale, când se aşteaptă ca Putin, liderul suprem al Rusiei de peste 20 de ani şi responsabil de toate pârghiile statului, să câştige cu uşurinţă un nou mandat de şase ani, potrivit Reuters

Un dispozitiv imens de poliţie a fost desfăşurat la Biserica Icoanei Maicii Domnului, o clădire impunătoare cu o cupolă albă din sud-estul Moscovei, unde a avut loc slujba religioasă de înmormântare. Oamenii care purtau flori au sosit mai devreme pentru a încerca să intre, iar persoanele în doliu au stat la o coadă imensă în mod ordonat în timp ce aşteptau să înceapă slujba.

"Suntem cu toţii aici împreună. Nimănui nu îi este frică", a declarat un bărbat, care nu şi-a dezvăluit numele, unui reporter al ziarului independent Novaia Gazeta. "Sunt aici pentru a-i susţine familia şi pentru a arăta că nu sunt singuri", a spus el. Sicriul cu trupul lui Navalnîi a fost apoi condus la cimitirul Borisovskoie, aflat la aproximativ 2,5 km distanţă, de cealaltă parte a râului Moskva. Cimitirul a fost izolat cu bariere de protecţie.

Un sfert de milion de persoane au urmărit online

Peste un sfert de milion de persoane au urmărit evenimentul pe canalul YouTube al lui Navalnîi, blocat în Rusia. Mesajele, majoritatea exprimând tristeţe, dar unele şi sfidare, curgeau, alături de imaginile video Aliaţii lui Navalnîi din afara Rusiei au făcut apel la persoanele care doresc să-i onoreze memoria, dar nu au putut participa la slujba de înmormântare, să meargă în schimb la monumentele dedicate represiunii din epoca sovietică din oraşele lor, vineri seara, la ora locală 19:00.

Kremlinul a transmis că orice adunări nesancţionate în sprijinul lui Navalnîi vor încălca legea. "Doar pentru a vă reaminti că avem o lege care trebuie respectată. Orice adunări neautorizate vor încălca legea, iar cei care participă la ele vor fi traşi la răspundere - din nou, în conformitate cu legea în vigoare", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a refuzat să facă vreo evaluare a lui Navalnîi ca figură politică şi a spus că nu are nimic de spus familiei regretatului disident. În timp ce mama lui Navalnîi, Liudmila, în vârstă de 69 de ani, a participat la înmormântare împreună cu tatăl său, Anatoli, soţia sa Iulia şi cei doi copii, care trăiesc în afara Rusiei, nu au fost prezenţi la funeralii.

Mesajul Iuliei Navalnaia

Iulia Navalnaia, văduva opozantului, şi-a luat adio de la soţul său printr-o postare pe reţeaua X, la scurt timp după înmormântarea acestuia, mulţumindu-i pentru "26 de ani de fericire absolută". "Nu ştiu cum să trăiesc fără tine, dar voi încerca tot posibilul să te fac acolo sus fericit pentru mine şi mândru de mine. Nu ştiu dacă mă voi descurca sau nu, dar voi încerca", a scris ea.

"Îţi mulţumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Inclusiv ultimii trei ani de fericire (când Navalnîi s-a aflat în închisoare - n.r.). Pentru dragostea ta, pentru sprijinul tău, pentru că m-ai făcut să râd chiar şi din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine", a adăugat ea.

Grupurile de apărare a drepturilor omului îi sfătuiseră pe cei care doreau să participe la funeralii să îşi ia cu ei paşapoartele şi sticle mici de apă şi le-au recomandat avocaţi care îi pot ajuta în cazul în care sunt reţinuţi.

Alexei Navalnîi era creştin. El a condamnat decizia lui Putin de a trimite zeci de mii de soldaţi în Ucraina, considerând-o o acţiune nebunească, construită pe minciuni. Biserica ce a găzduit înmormântarea sa a făcut donaţii armatei ruse şi şi-a anunţat cu entuziasm sprijinul pentru război, notează Reuters.

În zilele dinaintea înmormântării sale, aliaţii lui au acuzat autorităţile că le blochează planurile de a organiza o ceremonie de comemorare amplă. Kremlinul a declarat că nu are nimic de-a face cu aranjamentele funerare ale lui Navalnîi. Aliaţii lui Navalnîi l-au acuzat pe Putin că a ordonat asasinarea acestuia, deoarece liderul rus nu ar fi tolerat gândul că Navalnîi ar putea fi eliberat în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri.

Ei nu au publicat dovezi care să susţină această acuzaţie, dar au promis că vor prezenta modul în care a fost ucis şi de către cine. Kremlinul a negat implicarea statului în moartea sa şi a declarat că nu are cunoştinţă de niciun acord pentru eliberarea lui Navalnîi. Certificatul său de deces - potrivit aliaţilor - spune că a murit din cauze naturale.

Navalnîi, avocat de profesie, a lansat cea mai hotârâtă provocare politică la adresa lui Putin, de la venirea la putere a liderului rus la sfârşitul anului 1999, organizând proteste de stradă şi publicând investigaţii serioase privind corupţia la vârful clasei conducătoare ruse.

Însă, în urma unei serii de acuzaţii penale pentru presupusă fraudă şi extremism - despre care Navalnîi a spus că au fost motivate politic -, a fost condamnat la peste 30 de ani de închisoare, iar majoritatea susţinătorilor săi fie au fugit din ţară, fie se află în închisoare.

Înainte de aceasta, Alexei Navalnîi supravieţuise la limită unei otrăviri cu agent neurotoxic Noviciok, în spatele căreia , a spus el, s-a aflat Kremlinul. El a fost arestat pe un aeroport din Moscova, la sosirea sa în ianuarie 2021 după ce primise îngrijiri în Germania.

