"Am greșit / Nu, omule, ai făcut tot ce ai putut". Dialog halucinant după coliziunea teribilă de pe LaGuardia

Coliziunea fatală de pe unul dintre cele mai importante aeroporturi americane, LaGuardia din New York, readuce în discuție problema lipsei de personal în controlul traficului aerian din SUA. Pilotul și copilotul unei aeronave Air Canada au murit, iar zeci de pasageri au ajuns la spital după ce avionul s-a ciocnit violent cu o autospecială de pompieri, chiar pe pista de aterizare. La 18 minute după impact, vizibil afectat, controlorul de trafic aerian recunoaște aparent că a greșit, într-o discuție prin radio cu pilotul unei alte aeronave. "Nu, omule, ai făcut tot ce ai putut", îl consolează acesta.

Avionul companiei Air Canada, care venea de la Montreal, tocmai aterizase pe pista cu numărul 4 a aeroportului LaGuardia din New York. În același timp, o mașină de pompieri ar fi primit autorizația de a traversa calea de rulare pentru a ajunge la o altă aeronavă care solicitase ajutor și amânase de două ori decolarea din cauza unui miros suspect.

Controlor: "Am greşit" / Pilot: "Nu, omule, ai făcut tot ce ai putut"

"Oprește-te acolo, te rog. Stop, stop, stop! Oprește Truck 1 (Camionul 1)! Oprește-te! Oprește Camionul 1! Oprește-te!", este momentul în care operatorul de trafic aerian din turnul de control îşi dă seama de eroare. Deși a încercat disperat să oprească mașina de intervenție, a urmat un impact îngrozitor: botul avionului, inclusiv cabina piloților, au fost distruse pur și simplu. O stewardesă a zburat cu tot cu scaunul de care era prinsă cu centura de siguranță în afara avionului. Femeia a supraviețuit. Inițial, 41 de pasageri, membri ai echipajului şi personal de intervenţie, au fost transportați la spital. 32 au fost externați, dar există și răni grave.

Din păcate, cei doi piloți au fost confirmați ca fiind decedați. În mașina pompierilor erau doi agenți de poliție care au supraviețuit ca prin minune, cu doar câteva fracturi. Aeroportul LaGuardia a fost închis imediat, iar cel puțin 18 aeronave care urmau să aterizeze la New York au fost redirecționate spre orașele din apropiere.

Potrivit unei înregistrări audio publicate online, la câteva minute după coliziune, controlorul de trafic aerian de la LaGuardia discuta prin radio cu un pilot de la Frontier Airlines, care aștepta să se întoarcă la poartă și care a văzut impactul. "A fost greu de privit", a spus acesta. "Da, știu. Am încercat să iau legătura cu ei", îi răspunde controlorul, vizibil afectat. "Gestionam o urgență mai devreme. Am greşit", recunoaște controlorul. "Nu, omule, ai făcut tot ce ai putut", îi răspunde pilotul.

Angajaţi puţini şi neplătiţi pe aeroporturile americane

Pe aeroporturile din Statele Unite este haos, sute de mii de angajați sunt neplătiți de mai bine de o lună, după ce Congresul american nu a ajuns la un acord asupra finanțării. Pe aeroportul din Denver au fost instalate cutii în care pasagerii pot face donații în sprijinul oamenilor care nu și-au primit salariile. În plus, peste 400 de angajați ai Administrației pentru Securitate în Transporturi au demisionat de la începutul anului. Situația este și mai tensionată după ce președintele Donald Trump a decis să trimită ofițerii anti-imigrație să asigure ordinea pe aeroporturi.

Un fost director al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat la CNN că tragedia pare să fi fost cauzată de oboseală. "Acesta va fi un accident foarte important, pentru că scoate în evidență două dintre cele mai presante probleme din aviația americană. Prima este că există în continuare un deficit de controlori de trafic aerian. Turnul de la LaGuardia, care are în prezent aproximativ 30 de controlori, ar trebui să ajungă la 60. Însă aceștia nu sunt. Astfel, cei care lucrează acum au ture lungi, fac ore suplimentare. Este foarte probabil să fie vorba despre oboseală.

În al doilea rând, camionul de pompieri aflat la sol avea un transponder. Am ascultat cu mare atenție înregistrarea audio și, la acel moment, era foarte multă activitate pe aeroport. După cum se poate observa și din fragmentele pe care le-am auzit, conversațiile erau scurte și rapide. Camionul a cerut permisiunea de a traversa pista 4. Confirmarea primită a fost că au fost observați la pista 4. Nu am auzit niciodată formularea "autorizat să traverseze", însă era evident că echipajul camionului a înțeles că are aprobarea să treacă. Acesta va fi un accident foarte dificil de investigat", a declarat Peter Goelz.

Similitudini cu coliziune deasupra râului Potomac din 2025

Coliziunea de pe LaGuardia le-a amintit americanilor de o altă coliziune, una aeriană, deasupra râului Potomac. Pe 29 ianuarie 2025, un avion de linie Bombardier CRJ700, operat de American Airlines 5342 și un elicopter militar Sikorsky UH-60 Black Hawk al Armatei, aflat în misiune, s-au ciocnit în aer deasupra râului Potomac, în Washington. 67 de oameni au murit atunci. Raportul oficial a stabilit o serie de "eșecuri sistemice profunde", de la deficiențe ale autorităților și lipsa unor măsuri de siguranță, până la erori umane, un singur controlor care gestiona prea multe lucruri, probleme tehnice și comunicare defectuoasă.

Georgiana Dulgheru

