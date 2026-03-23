"Oprește, Truck 1!". Momentul dramatic în care controlorul încearcă să evite coliziunea dintre avion şi camion

Un avion Air Canada, cu 76 de persoane la bord, s-a ciocnit duminică noapte cu o mașină de pompieri la aterizarea pe aeroportul LaGuardia din New York. Principala ipoteză este o eroare a turnului de control. În urma impactului, botul avionului s-a rupt, cei doi piloți ai aeronavei au murit, alte cel puțin 12 persoane, pasageri, au fost rănite, la fel şi doi poliţişti care se aflau în camionul de intervenție. Potrivit unei înregistrări audio a turnului de control, mașina de pompieri se deplasa către un alt incident pe aeroport şi fusese autorizată să se deplaseze pe pistă, cel mai probabil în mod eronat.

Avionul Air Canada care a intrat în coliziune cu un camion duminică pe aeroportul LaGuardia din New York - Profimedia

Un accident tulburător şi neobişnuit s-a produs duminică, în jurul orei locale 23:40, pe aeroportul LaGuardia, tranzitat de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an.

Ce se știe până acum? Un avion model CRJ-900 al companiei Air Canada, cu 72 de pasageri și 4 membri ai echipajului, s-a lovit la aterizare, pe pistă, de un camion de pompieri (vehicul de intervenție), care răspundea la o altă urgență și care avea permisiunea să traverseze pista.

Pasagerii au supraviețuit în mare parte, dar echipajul din cockpit a fost cel mai afectat. Cel puțin 12 pasageri au suferit răni de diferite grade, fiind transportați la spitale. Un bilanț actualizat indică 2 morți, pilotul și copilotul aeronavei, și cel 12 puţin răniți.

Articolul continuă după reclamă

Alţi doi polițiști aflați în camionul de intervenție au fost răniți, având multiple fracturi. În urma accidentului, aeroportul LaGuardia a fost închis, mai multe zboruri au fost anulate sau redirecționate, iar drumurile din zonă au fost blocate. Directorul Autorității Portuare a confirmat moartea celor doi piloți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Care este cauza accidentului? Coliziunile la sol de acest tip sunt foarte rare. Principala ipoteză luată în calcul de experții americani este o eroare operațională care implică controlorul de trafic, potrivit NBC.

Autoritatea Portuară a transmis că un vehicul de intervenție se deplasa către un alt incident pe pistă când a intrat în coliziune cu aeronava. Este vorba despre un "vehicul de salvare și stingere a incendiilor pentru aeronave" al Autorității Portuare, care se deplasa către o altă intervenție în momentul impactului.

O înregistrare audio publicată online surprinde discuția turnului de control cu vehiculul de intervenție, și reacția controlorului în momentul în care avionul s-a ciocnit cu camionul de pompieri. Discuția arată că mașina de pompieri fusese autorizată să traverseze pista pentru a interveni la o altă aeronavă, un Boeing 737 MAX, al United Airlines, care amânase de două ori decolarea.

Echipajul a raportat un miros ciudat și persistent în cabina aeronavei și a solicitat intervenția pompierilor, precum și posibilitatea de a reveni la orice poartă disponibilă pentru o eventuală evacuare.

Turnul LaGuardia a autorizat "Truck 1" (camionul de pompieri al Autorității Portuare) să traverseze pista 04 la punctul D pentru a interveni. Când își dă seama de situație, controlorul este auzit spunând "Oprește, Truck 1, oprește!".

Iar apoi transmite prin radio unui echipaj care a spus că a văzut impactul și că scenele au fost greu de privit că "gestionam o urgență mai devreme și am greșit".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰