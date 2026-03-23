Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe aeroportul LaGuardia din New York: patru răniţi

Patru persoane au fost rănite după ce, potrivit autorităţilor, un avion de pasageri al companiei Air Canada s-a ciocnit cu o maşină de pompieri pe pista aeroportului LaGuardia, potrivit NBC News.

Biroul de relaţii cu presa al Departamentului de Poliţie din New York a confirmat coliziunea dintre un avion şi ceea ce părea a fi un vehicul al Autorităţii Portuare din New York, dar nu a furnizat nicio informaţie cu privire la răniţi. Pilotul şi copilotul sunt grav răniţi. Un sergent şi un ofiţer au suferit fracturi şi se află în stare stabilă la spital, potrivit informaţiilor preliminare furnizate de sursele NBC News.

Într-o înregistrare a Turnului de Control, controlorul de trafic îşi recunoaşte greşeala: "Ne-am ocupat de o urgență mai devreme și am dat-o în bară".

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din New York a declarat că pompierii din New York „au intervenit în urma unui incident semnalat între un avion şi un vehicul pe o pistă de aterizare”. Autoritatea Federală pentru Aviaţie Civilă (FAA) anunţase anterior închiderea aeroportului din cauza unei „situaţii de urgenţă”.

Reuters notează că un avion Air Canada a intrat în coliziune cu un vehicul la aterizarea pe aeroportul LaGuardia.

Avionul CRJ-900, care sosea de la Montreal, a lovit vehiculul la o viteză de aproximativ 24 de mile pe oră (39 km/h), a precizat Flightradar24. Avionul era operat de Jazz Aviation, partenerul regional al Air Canada.

Avioanele rămân la sol

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a emis o interdicţie de decolare pentru toate avioanele de pe aeroport până la ora 05:30 GMT, potrivit unui comunicat al autorităţii de reglementare.

Site-ul web al aeroportului LaGuardia a arătat că avioanele care ar fi trebuit să sosească au fost redirecţionate către alte aeroporturi sau s-au întors la punctul de plecare. Într-un comunicat separat adresat piloţilor, FAA a precizat că aeroportul ar putea rămâne închis până la ora 18:00 GMT.

