"Am ridicat privirea, acoperișul dispăruse". Dramele rămase în urma atacului Rusiei din Kiev

Rusia a lansat al doilea cel mai mare atac aerian din războiul din Ucraina, în care au fost ucişi 18 persoane, printre care şi patru copii, potrivit oficialilor. Clădiri aparținând Uniunii Europene și British Council au fost avariate în urma atacurilor de joi, determinând atât UE, cât și Regatul Unit să convoace înalții diplomați ruși.

Ce au găsit salvatorii printre ruinele atacului din Kiev - Profimedia

Printre cei uciși se numără copii cu vârste de 2, 17 și 14 ani, potrivit lui Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev. Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat peste noapte 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene.

Yurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al forțelor aeriene, a declarat pentru CNN că atacurile au reprezentat „unul dintre cele mai mari atacuri combinate” asupra țării. Ministerul rus al Apărării a declarat că a atacat „întreprinderi complexe militar-industriale și baze aeriene militare din Ucraina” folosind „arme de înaltă precizie”, scrie CNN.

"Operaţiunea militară specială" a Rusiei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova este încă interesată de negocierile de pace, dar a subliniat că „operațiunea militară specială”, modul în care Rusia descrie războiul, „continuă”.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat vineri zi de doliu, în urma atacurilor rusești din timpul nopții. Klitschko a declarat că în districtul Darnițki, din Kiev, se desfășoară o operațiune de căutare și salvare, unde 120 de persoane locuiau într-o clădire rezidențială care s-a prăbușit parțial după ce a fost lovită în timpul nopții de o rachetă rusă. În timpul unei vizite în district, el a descris atacurile ca fiind „încă un atac barbar” al Rusiei.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit atacul o „crimă oribilă și deliberată de civili” într-o postare pe X. „Aceste atacuri rusești sunt un răspuns clar pentru toți cei din lume care, timp de săptămâni și luni, au cerut un armistițiu și o diplomație reală”, a spus el într-o postare anterioară. "Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri", a adăugat Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia "nu se teme de consecinţele acţiunilor sale şi profită în continuare de faptul că cel puţin o parte a lumii închide ochii la copiii ucişi şi caută scuze pentru (Vladimir) Putin", a scris preşedintele Ucrainei.

Reacţii în lanţ după atacul din Kiev

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „indignată” de incident. „Demonstrează că Moscova nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar având ca țintă Uniunea Europeană”, a spus ea.

Șeful UE a vorbit atât cu Zelenski, cât și cu președintele american Donald Trump în urma atacurilor, a adăugat von der Leyen într-o postare pe X , afirmând totodată că președintele rus Vladimir Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”.

Blocul comunitar îl convoacă pe emisarul rus la Bruxelles ca răspuns la atac. O clădire a British Council din Kiev a fost, de asemenea, avariată de atacuri, potrivit prim-ministrului britanic Keir Starmer, care a declarat că Putin „ucide copii și civili și sabotează speranțele de pace”.

Londra l-a convocat pe ambasadorul rus, a declarat secretarul britanic de externe, David Lammy, într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând: „uciderea și distrugerea trebuie să înceteze”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a acuzat Moscova că vizează diplomați „încălcând direct convenția de la Viena” și a cerut „condamnare la nivel mondial” într-o declarație pe X.

"Am ridicat privirea, acoperișul dispăruse"

Vitalii Protsiuk, un rezident al Kievului, a declarat pentru CNN că soția sa este dispărută de la atac. Cuplul se pregătea să meargă la adăpostul antibombă al clădirii lor când a avut loc o „explozie”, a spus Protsiuk.

„Am fost îngropat”, a continuat el. „Când am ieșit, totul era acoperit de praf și fum. M-am uitat în sus, acoperișul dispăruse, iar etajele de la al patrulea la primul erau complet distruse. Până acum, soția mea nu a fost găsită. Nu răspunde la telefon. Nu este listată nicăieri. Nu știu, încă o căutăm”, a adăugat Protsiuk.

Printre ruine, salvatorii găsesc lucruri personale, fotografii, jucării care spun poveştile celor dispăruţi.