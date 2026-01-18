Trump pedepseşeşte europenii care fac scut în jurul Groenlandei cu taxe vamale de 10%. Danemarca și alte șapte țări europene sunt vizate de preşedintele Statelor Unite, care a anunţat că taxele vor fi în vigoare până când ţările vor accepta planul său, de a pune mâna pe teritoriul arctic. Reacţiile unitare ale liderilor europeni nu au întârziat să apară. Mai mult, astăzi, ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni pentru o şedinţă de urgenţă.

10% pentru toate bunurile trimise către Statele Unite. Este pedeapsa anunţată de Donald Trump pentru Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, dar şi alte state membre NATO care și-au exprimat solidaritatea cu Danemarca. Anunțul a fost făcut într-o postare pe platforma sa Truth Social și stabilește că începând cu 1 februarie 2026 tarifele vor fi în vigoare până când se va ajunge la un acord pentru achiziția completă a Groenlandei de către SUA. Dacă aceste națiuni nu cedează, rata va crește la 25% pe 1 iunie.

"Groenlanda este esențială pentru securitatea națională a Americii. Noul domeniu al competiției internaționale va fi competiția polară", a afirmat Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe.

Reacţiile au apărut ca un fulger. Pe platforma X, şefa Comisiei Europene a condamant decizia liderului de la Casa Albă şi a declarat că taxele ar submina relaţiile transatlantice și ar risca o spirală periculoasă. La rândul lui, preşedintele francez, Emmanuel Macron a afirmat că Franţa nu se lasă intimidată şi nici influenţată de taxe.

Inclusiv scutul din Groenlanda, format prin trimiterea resurselor militare pentru exerciții de europeni în Groenlanda, este văzut cu ochi răi de preşedintele american.

"Nu transmitem niciun mesaj Statelor Unite. Pentru mine, este vorba despre apărarea Groenlandei și, de asemenea, despre apărarea flancului nordic al NATO. Nu voi intra în detalii politice, dar voi spune că nu m-aș aștepta niciodată ca o țară NATO să atace o altă țară NATO", a afirmat Søren Andersen, liderul Comandamentului Arctic Comun.

Pe fondul tensiunilor uriaşe, în capitala Groenlandei, Nuuk, au avut loc proteste masive. Sute de mii de oameni au ieşit pe străzi şi au făcut zid în faţa ameninţărilor lui Donald Trump.

Scenariul s-a repetat şi în Copenhaga, unde oamenii au mărşăluit pe străzi cu steagurile regiunii autonome în mâini, sub deviza „Groenlanda nu este de vânzare“.

