Amendă de 50.000 € pentru cine nu-şi curăţă trotuarul de zăpadă. Ţara în care autorităţile nu stau la discuţii

Pe timpul iernii, proprietarii de locuințe din Germania sunt obligaţi să cureţe trotuarele de zăpadă, altfel riscă amenzi usturătoare între 500 şi 50.000 de euro.

la 14.01.2026 , 08:21
Ninsorile și poleiul au pus stăpânire pe landul Niedersachsen, iar regulile sunt clare: drumurile publice sunt responsabilitatea autorităților, însă trotuarele din fața caselor trebuie curățate de proprietari. Cei care ignoră această responsabiitate riscă amenzi usturătoare riscă amenzi usturătoare. De exemplu, în Brandenburg, sancţiunile se pot ridica la 2.500 de euro, în Saxonia, 500 de euro, în Hamburg, însă, amenda ajunge până la 50.000 de euro

Dacă cineva alunecă și se accidentează pe un trotuar necurățat, proprietarul poate fi obligat să plătească daune și chiar despăgubiri morale. Programul de deszăpezire diferă de la o localitate la alta. De exemplu, în Hannover, trotuarele trebuie curățate între orele 7:00 - 22:00 în zilele lucrătoare și 8:00 - 22:00 în weekend.

Dacă a nins peste noapte, este suficient să se curețe dimineața. Însă, dacă ninge sau îngheață din nou pe parcursul zilei, zăpada trebuie îndepărtată de mai multe ori. În multe orașe este interzisă folosirea sării pe trotuare. Deși eficientă, sarea este dăunătoare pentru mediu, afectează plantele, animalele și chiar încălțăminte.

Articolul continuă după reclamă

Pentru pietoni, specialiștii recomandă "mersul pinguinului" atunci când este gheață: pași mici, talpa pusă complet pe sol, picioarele ușor orientate spre exterior și corpul puțin aplecat înainte. Această poziție reduce riscul de cădere și ajută la evitarea accidentelor grave, potrivit presei germane. 

