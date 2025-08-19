Statele Unite şi Europa sunt la un pas să deblocheze negocierile de pace din Ucraina. Pentru prima dată de la începutul invaziei care durează de trei ani şi jumătate, Vladimir Putin acceptă să se întâlnească şi să discute cu Volodimir Zelenski. Anunţul a fost făcut de Donald Trump, după o întâlnire mult mai rodnică la Casa Albă cu preşedintele Ucrainei. Harta pe care apar România şi Ucraina a fost studiată atent de cei doi, după care Zelenski şi-a plătit poliţele în Biroul Oval. Preşedintele american a discutat şi cu aliaţii europeni, gata să trimită forţe de menţinere a păcii în Ucraina. Negocierile de pace nu au fost confirmate, însă, şi de Rusia.

Analist: Ucraina va trebui să se împace cu ideea că o parte din teritoriu rămâne sub ocupație rusească

Donald Trump l-a întâmpinat personal pe Vladimir Zelenski la intrarea în Casa Albă. Cei doi au apărut zâmbitori în Biroul Oval. Zelenski a abandonat ţinuta de război pentru care a fost criticat acum o jumătate de an şi a îmbrăcat un costum negru. Reporterul care l-a atacat atunci a primit o replică acidă de la preşedintele Ucrainei.

Cu lecţia învăţată de la liderii europeni care l-au însoţit, Vladimir Zelenski i-a făcut complimente lui Donald Trump şi i-a mulţumit de cel puţin şase ori pentru implicare în primele minute ale întâlnirii.

"Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile voastre, eforturile personale, de a opri uciderea oamenilor şi acest război. Mulţumesc!", i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump.

Trump sugerează cedări teritoriale pentru pace

Donald Trump şi Vladimir Zelenski au discutat apoi în faţa unei hărţi pe care apărea şi România - acolo figurau detalii despre teritoriile ucrainene sub ocupaţia Rusiei. Liderul american a dat din nou de înţeles că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii în schimbul păcii.

"Chestiunea teritoriilor o vom lăsa între mine și Putin. Pentru prima dată, am avut oportunitatea să discut amănunţit cu preşedintele fiecare kilometru pătrat acoperit cu sângele eroilor noştri", a declarat preşedintele Ucrainei.

"Cererea Rusiei ca Ucraina să renunțe la părțile neocupate din Donbas este comparabilă cu propunerea ca Statele Unite să renunțe la Florida", a subliniat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Liderii europeni, mesaje ferme la Washington

Lui Donald Trump şi Vladimir Zelenski li s-au alăturat apoi şapte lideri europeni care încearcă să îl convingă pe preşedintele Statelor Unite că la negocierile de pace trebuie să participe Ucraina şi Europa - a cărei securitate este de asemenea în joc în faţa ameninţării Rusiei.

"Nu vorbim despre o pace de doi ani şi apoi să ne trezim în această situaţie rea din nou. Ne vom asigura că toată lumea este bine. Vom lucra cu Rusia. Vom lucra cu Ucraina", a precizat Donald Trump, preşedintele SUA.

Planuri pentru garanții de securitate

Europa şi Statele Unite au căzut de acord să ofere garanţii de securitate Ucrainei după retragerea armatei ruse. Variantele sunt trupe europene înarmate pentru menţinerea păcii, armament şi echipament militar american de 100 de miliarde de dolari şi schimburi de informaţii secrete cu Serviciile din Statele Unite.

"Asta este marea întrebare a zilei. Cum vor arăta aceste garanții? Sper să fie cat mai solide, sper sa poată descuraja cum trebuie Rusia astfel încât să nu mai fie o nouă agresiune în următorii ani și Ucraina să se simte în siguranță. Dacă Ucraina va trebui să facă anumite concesii, măcar garanțiile de securitate pe care le primește să fie", a explicat Iulian Fota, analist politic.

Echipa Europei a fost formată din preşedinţii Franţei şi Finlandei, premierul Marii Britanii, cancelarul Germaniei, şefa Comisiei Europene şi secretarul-general al NATO, plus Giorgia Meloni, liderul european preferat al lui Donald Trump. Toţi au insistat pentru un armistiţiu în Ucraina în timpul negocierilor de pace - deşi Donald Trump se opune.

"Nu-mi pot imagina ideea ca următoarea întâlnire să aibă loc fără o încetare a focului", a mai adăugat Merz.

"Dacă acest proces este respins, suntem cu toții de acord că sancțiunile vor trebui intensificate", avertizează Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Trump, convorbire telefonică de 40 de minute cu Putin

Donald Trump a întrerupt discuţiile cu liderii europeni pentru o convorbire telefonică de 40 de minute cu Vladimir Putin.

"Cred că îl pot suna pe Putin... da, pentru a organiza o întâlnire trilaterală. Cred că vrea să încheie o înţelegere. Cred că vrea să o facă pentru mine. Înţelegi? Oricât de nebuneşte ar suna", a transmis liderul de la Casa Albă.

După discuţia cu Moscova, Donald Trump anunţat că Vladimir Putin s-a răzgândit. Acceptă o întâlnire tete-a-tete cu Vladimir Zelenski în cel mult două săptămâni.

"Sper că preşedintele Putin se va comporta bine, altfel vom avea o situaţie dificilă. Sper că preşedintele Zelenski va face ce trebuie să facă, trebuie să dea dovadă de flexibilitate", a mai spus Trump.

Europa, sceptică în privinţa Moscovei

Liderii europeni nu cred, însă, în bunele intenţii ale lui Putin. Vor să aibă şi ei un reprezentant la discuţia cu Zelenski şi propun organizarea întâlnirii în Elveţia sau în Ungaria. Surse de la Kremlin spun că liderul de la Kremlin vrea să negocieze la Moscova. După întâlnirea de la Washington, liderii Europei au convocat Consiliul European şi Coaliţia care sprijină Ucraina.

La ambele şedinţe, care au avut loc online, a participat şi preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a anunţat în urmă cu puţin timp că şi România va contribui la garanţiile de securitate pentru Ucraina.

