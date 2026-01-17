Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis o anchetă împotriva guvernatorului din statul Minessota şi a primarului din Minneapolis. Cei doi politicieni democraţi sunt acuzaţi că au obstrucționat activitățile de aplicare a legii la nivel federal, după declaraţiile privind intervenţia agenţilor ICE din ultimele săptămâni. În weekend sunt aşteptate proteste, iar Donald Trump nu exclude invocarea Legii Insurecției.

Investigaţia se concentrează pe comentariile legate de intervenţiile Serviciului de Imigrare în statul Minnesota. Fost candidat la vicepreşedinţia Statelor Unite, guvernatorul Tim Waltz, a numit agenţia un "Gestapo modern".

"Între două şi trei mii de agenți ICE înarmați, mascați și insuficient pregătiți merg din ușă în ușă, obligând oamenii să indice unde locuiesc vecinii lor de culoare. Donald Trump îşi doreşte acest haos", a afirmat Tim Waltz, guvernatorul statului Minnesota.

Declaraţiile guvernatorului vin după moartea tragică a lui Renee Good. Incidentul a dus la un val de proteste împotriva agenţiei care pune în aplicare politica anti-imigraţie a lui Donald Trump. Agentul care a tras susţine că a făcut-o în legitimă apărare şi spune că femeia ar fi vrut să-l lovească cu maşina.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: "De ce a fost Renee Good, din păcate și tragic, ucisă?"

Reporter: Îmi cereţi mie părerea?

Karoline Leavitt: "Da."

Reporter: Pentru că un agent ICE a acționat cu imprudență și a ucis-o fără justificare.

Karoline Leavitt: "Înțeleg. Deci sunteţi un reporter părtinitor, cu o opinie de stânga"

Nu este singurul incident din Minnesota. Miercuri, un agent ICE a împușcat un bărbat în picior după ce acesta l-a atacat pe agent cu o lopată în timp ce încerca să-l aresteze. Acum, autorităţile se pregătesc pentru noi proteste, anunţate pentru acest weekend.

"Nu știu dacă veți vedea Garda Națională în cartiere sau nu. Cred că va depinde de nevoile existente", a declarat Shawn Manke, Garda Națională din Minnesota.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare, Donald Trump lasă să se înţeleagă că nu exclude invocarea Legii Insurecției în Minnesota. Aceasta permite președintelui să desfășoare armata pentru a suprima rebeliunile. Legea nu a mai fost invocată de la revoltele din Los Angeles din 1992.

Sub investigaţie se află şi Jacob Frey, primarul din Minneapolis. El a susţinut că filmările arată că Renee Good încerca pur și simplu să plece și a fost împușcată din neglijență.

