Angajații ONU ar fi blocat intenționat scările și teleprompterul pentru Trump, supărați că i-a lăsat fără bani

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a cerut marţi pe platforma X ca angajaţii de la sediul ONU din New Zork care ar fi oprit intenționat scara rulantă în timp ce președintele Donald Trump și prima doamnă Melania pășeau pe ea să fie concediați și investigați imediat.

Marți seară, scara rulantă de la Națiunile Unite s-a oprit brusc fix când președintele Donald Trump a pășit pe ea. Câteva minute mai târziu a urmata doua problemă. Chiar la începutul discursului său de la Adunarea Generală, Trump a anunțat că teleprompterul s-a stins. "Cine operează teleprompterul a dat de belea", a reacționat Trump.

Ulterior, echipa sa a dat vina pe un sabotaj și a cerut anchetarea angajaților ONU care se ocupă de scări și de teleprompter. Motivul? Publicația The Times relata cu două zile înainte ca Trump să ajungă la sediul ONU din New York că "unii angajați ai ONU au glumit că ar putea opri scările rulante și lifturile și să îi spună că pur și simplu au rămas fără bani, așa că trebuie să urce pe scări".

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, s-a apărat miercuri spunând că de vină este un angajat al Casei Albe, mai exact un cameraman care a alergat înaintea lui Trump și a declanșat din greșeală mecanismul de oprire al scării rulante. Cât privește defectarea teleprompterului, un oficial ONU a declarat pentru AP, sub protecția anonimatului, că acesta era operat de Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

Personalul și vizitatorii instituțiilor ONU cunosc situația, explică AP. În ultimele luni, birourile ONU din New York și Geneva au oprit periodic lifturile și scările rulante pentru că au rămas fără bani, parțial și din cauza întârzierilor la plata contribuțiilor de către Statele Unite, cel mai mare donator al ONU.

În discursul său de la ONU, Trump a deviat de la textul pregătit pentru a se plânge de scara rulantă defectă și de teleprompterul stricat, spunând că nu a primit mare lucru de la Națiunile Unite, în ciuda potențialului. "Tot ce am primit de la Națiunile Unite a fost o scară rulantă care, pe drum în sus, s-a oprit chiar la mijloc", a spus el, gesticulând.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a luat rapid măsuri pentru a limita influența ONU: a înghețat finanțarea, a oprit implicarea SUA în Consiliul pentru Drepturile Omului, a retras țara din UNESCO și a încercat să blocheze participarea președintelui palestinian Mahmoud Abbas, a explicat The Times.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰