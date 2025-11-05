Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită surpriză la Herson, un oraş din sudul Ucrainei, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres.

- Angelina Jolie, vizită surpriză în Herson. Şoferul ei, săltat din trafic, înrolat şi trimis pe front - Captură X

Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022, au transmis companii din presa locală şi naţională din Ucraina.

Şoferul Angelinei Jolie, ridicat din trafic şi înrolat

Un oficial local, Vitali Bogdanov, a publicat pe Facebook o fotografie care o prezintă pe Angelina Jolie în timp ce poartă o vestă antiglonţ şi cu însemne ucrainene. Actriţa americană şi Guvernul de la Kiev nu au făcut deocamdată comunicări publice despre această vizită.

Articolul continuă după reclamă

Un incident bizar pentru restul lumii, dar care reprezintă o normalitate în Ucraina în ultima perioadă s-a petrecut chiar în timp ce Angelia Jolie se plimba prin oraş. Şoferul vedetei, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a fost luat direct din maşină, înrolat şi trimis pe front. Maşina cu care se deplasa Angelina Jolie a fost oprită pentru un control de rutină, iar în urma verificărilor s-a descoperit că şoferul nu avea niciun fel de documente care să-i justifice lipsa de pe front.

Acesta a fost ridicat imediat de poliţişti şi dus la un centru de recrutare. Acolo, s-a aflat că şoferul Angelinei Jolie era de fapt ofiţer în rezervă în armata ucraineană, dar ascundea acest lucru tocmai pentru a nu fi trimis la luptă.

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, care a ocupat funcţia de Trimis Special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) între anii 2012 şi 2022, a vizitat deja Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse şi s-a întâlnit cu cetăţeni ucraineni strămutaţi în Liov, un oraş din vestul acestei ţări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰