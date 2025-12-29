Anthony Joshua a fost dus la spital după ce a suferit răni minore într-un accident de mașină în Nigeria, în care au murit două persoane.

Accidentul a avut loc pe autostrada Ogun-Lagos State din Nigeria, unde fostul campion mondial la categoria grea se afla în vizită la doar 10 zile după lupta sa de mare amploare cu Jake Paul.

Britanicul Joshua, care este și el de origine nigeriană, l-a oprit pe YouTuber-ul devenit boxer în șase runde la Miami și se vorbea că va reveni în ring în februarie.

Pe internet circulă imagini care îl arată pe "AJ" amețit și suferind la locul incidentului, atât în ​​interiorul, cât și în afara unei mașini.

BBC a relatat că Poliția statului Ogun din Nigeria a confirmat moartea a doi pasageri, vehiculul lui Joshua făcând parte dintr-un convoi. De asemenea, se pare că boxerul în vârstă de 36 de ani a fost dus la un spital din apropiere.

