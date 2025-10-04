O monedă comemorativă de 1 dolar, care ar putea purta portretul fostului președinte Donald Trump, este în lucru pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026. Primele schițe ale designului au fost confirmate de Trezoreria SUA, însă legea americană interzice folosirea imaginii unui președinte aflat în viață.

Apare moneda de 1$ cu chipul lui Trump. Preşedintele SUA cere trezoreriei ca proiectul să fie lansat la anul - Getty Images

Potrivit CNN, schițele inițiale ale monedei, confirmate de Trezoreria SUA, arată o reprezentare a profilului lateral al lui Donald Trump pe fața monedei. Deasupra apare cuvântul "Liberty", în partea de jos inscripția "In God We Trust", iar alături anii "1776" și "2026".

Pe revers, apare imaginea celebră a lui Trump ridicând pumnul în aer, surprinsă după tentativa de asasinat de la Butler, Pennsylvania. În fundal se vede drapelul american, iar deasupra cuvintele "FIGHT FIGHT FIGHT" ("Luptă Luptă Luptă").

Într-o postare pe platforma X, trezorierul SUA, Brandon Beach, a confirmat autenticitatea acestor schițe: "Nu este fake news. Aceste prime schițe, care onorează a 250-a aniversare a Americii și pe @POTUS, sunt reale. Aștept cu nerăbdare să împărtășim mai multe detalii, imediat ce se va încheia blocajul guvernamental".

Legea americană interzice folosirea imaginii unui președinte în viață

Deși proiectul a atras rapid atenția publicului, este incert dacă această monedă va fi efectiv bătută. Conform codului american care reglementează designul monedelor: "Nicio monedă emisă conform acestei secțiuni nu poate purta imaginea unui fost sau actual președinte aflat în viață, sau a unui fost președinte decedat înainte de trecerea a doi ani de la deces".

În 2020, Congresul SUA a adoptat Legea pentru redesenarea monedelor comemorative din circulație, care permite emiterea de monede comemorative în onoarea semiquincentenarului Statelor Unite. Actul prevede că Trezoreria poate "emite în anul 2026 monede de 1 dolar cu design emblematic pentru semiquincentenarul SUA".

Totuși, legea stipulează clar că "niciun portret de la umeri în sus al unei persoane, în viață sau decedate, și niciun portret al unei persoane în viață nu poate fi inclus în designul reversului monedelor specificate".

Reacții de la Casa Albă și precedentul istoric

Proiectul pare să ocolească parțial prevederea, întrucât portretul lateral al lui Trump este amplasat pe avers, iar imaginea de pe revers nu este un portret clasic, ci o scenă simbolică.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a confirmat pentru CNN că schițele sunt autentice, dar subliniază că nu s-a luat încă o decizie finală: "Deși designul final al monedei de 1 dolar pentru comemorarea semiquincentenarului Statelor Unite nu a fost selectat, acest prim proiect reflectă bine spiritul durabil al țării și al democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole majore. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe detalii în curând".

Întrebată într-un briefing dacă Donald Trump a văzut imaginile, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: "Nu sunt sigură dacă le-a văzut, dar sunt sigură că îi vor plăcea".

Singurul președinte în viață care a mai fost prezent pe o monedă americană a fost Calvin Coolidge, în anul 1926, potrivit Asociației Numismatice Americane.

Denisa Gheorghe

