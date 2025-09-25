Video Arhitectul Brexitului, Nigel Farage, acuză românii că mănâncă lebedele regatului
"Românii mănâncă lebedele din parcurile Londrei. Iar crapii sunt luaţi din iazuri de aceşti oameni care au o cultură diferită" – a declarat Nigel Farage, politicianul care visează să devină premier al Marii Britanii.
Artizanul Brexitului îi acuză pe români şi pe alţi est-europeni că fac prăpăd printre speciile protejate din Regatul Unit.
Declaraţiile lui Farage au fost făcute într-o dezbatere la un post public de radio şi au fost catalogate drept informaţii false sau chiar teorii ale conspiraţiei.
Organizaţia caritabilă Royal Parks îl contrazice pe Farage: "niciunul din cele opt parcuri regale din Londra nu a raportat incidente de tipul celor reclamate de politician."
Farage, lider al partidului naţionalist britanic Reform este recunoscut pentru declaraţiile şi politicile anti-migranţi pe care le promovează.
