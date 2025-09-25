Antena Meniu Search
Video Arhitectul Brexitului, Nigel Farage, acuză românii că mănâncă lebedele regatului

"Românii mănâncă lebedele din parcurile Londrei. Iar crapii sunt luaţi din iazuri de aceşti oameni care au o cultură diferită" – a declarat Nigel Farage, politicianul care visează să devină premier al Marii Britanii.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 17:49

Artizanul Brexitului îi acuză pe români şi pe alţi est-europeni că fac prăpăd printre speciile protejate din Regatul Unit.

Declaraţiile lui Farage au fost făcute într-o dezbatere la un post public de radio şi au fost catalogate drept informaţii false sau chiar teorii ale conspiraţiei.

Organizaţia caritabilă Royal Parks îl contrazice pe Farage: "niciunul din cele opt parcuri regale din Londra nu a raportat incidente de tipul celor reclamate de politician."

Farage, lider al partidului naţionalist britanic Reform este recunoscut pentru declaraţiile şi politicile anti-migranţi pe care le promovează.

