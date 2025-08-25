Armata Israeliană a lovit un spital din Gaza: Peste 20 morți, inclusiv 5 jurnaliști. Momentul atacului

Peste 20 persoane, printre care mai mulți jurnaliști, și-au pierdut viața, luni dimineață, în urma a două atacuri israeliene asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. Alte zeci de persoane au fost rănite, iar clădirea a fost distrusă parţial, relatează BBC şi Reuters.

Un atac devastator a lovit, luni dimineață, Spitalul Nasser din Khan Younis, sudul Fâșiei Gaza. Lovitura a provocat moartea a cel puțin 20 persoane, printre care cinci jurnaliști și a rănit zeci de persoane, relatează BBC.

Jurnaliștii decedați în atac sunt Mohammad Salama, cameraman la Al Jazeera, Hussam Al-Masri, colaborator al agenției Reuters și Mariam Abu Dagga, reporter cu experiență la Associated Press și alte publicații. În atac şi-a pierdut viaţa şi Moath Abu Taha, jurnalist freelancer. Şi Organizația Protecția Civilă din Gaza a confirmat moartea unui membru al echipei sale în atac.

Potrivit ministerului Sănătății din Gaza, prima lovitură a vizat etajul patru al complexului medical şi a fost urmată la scurt timp de un al doilea atac care a lovit echipajele de ambulanță și personalul medical aflat în misiune.

Imagini de la fața locului arată scene devastatoare. Medicul Mohammad Saqer, purtător de cuvânt al spitalului, ține în mâini un cearceaf pătat de sânge. Iar camerele live de la Al Ghad TV au surprins personal medical aflat pe o scară deteriorată în momentul celui de-al doilea atac.

Martorii au declarat că a doua lovitură a avut loc după ce salvatorii, jurnaliștii și alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului inițial. Imaginile Reuters au arătat că transmisia video în direct de la spitalul din Khan Younis, care era filmată de Hussam Masri, s-a oprit brusc în momentul atacului. Printre cei uciși se numără și un lucrător de la serviciul de salvare, au adăugat oficialii sanitari din Gaza.

Peste 240 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de tirurile israeliene în Gaza de la începutul războiului, la 7 octombrie 2023, potrivit Sindicatului Jurnaliștilor Palestinieni.

Armata israeliană își exprimă regretul pentru moartea jurnaliștilor la spitalul Nasser și spune că va investiga

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat luni că "regretă orice vătămare a persoanelor neimplicate și nu vizează jurnaliștii ca atare", după ce patru jurnaliști au fost uciși de o dublă lovitură a armatei asupra spitalului Nasser din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. De asemenea, armata a transmis că a ordonat o anchetă imediată, relatează The Times of Israel.

IDF a confirmat că trupele sale au efectuat o lovitură în zonă. Șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, a ordonat o anchetă imediată cu privire la atacul de luni dimineață împotriva spitalului Nasser din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a anunțat armata.

"IDF regretă orice vătămare a civililor neimplicați și nu își direcționează în niciun fel loviturile către jurnaliști", a declarat armata, adăugând că lucrează pentru "a minimiza vătămarea acestora, protejând în același timp securitatea forțelor israeliene." Comunicatul nu precizează cine a fost ținta armatei israeliene în atacul din apropierea spitalului Nasser.

