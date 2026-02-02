Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, marţi 3 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 3 februarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 12:24
Andrei Bănuţă susţine un concert marţi, 3 februarie, în Berăria H din Bucureşti Andrei Bănuţă susţine un concert marţi, 3 februarie, în Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 3 februarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 3 februarie 

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Doctorul închipuit", în Aula Magna Politehnica București.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piesa "Familia Addams", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, marţi 3 februarie

De la ora 20.30, Andrei Bănuţă susţine un concert în Berăria H. Preţul unui bilet pentru acest spectacol variază între 79 şi 179 de lei.

De la ora 22.00, pe Simona Delegeanu o puteţi vedea în Control Club, într-un concert din seria "BRUTUS Live". Preţul unui bilet este de 30 de lei.

