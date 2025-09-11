La nici o oră de la asasinat, o altă tragedie lovea Statele Unite. Un adolescent a murit, iar alţi doi au ajuns la spital în stare critică după un atac armat la un liceu din oraşul Denver. Suspectul, elev al şcolii, se află şi el printre cei răniţi. Presa americană nu a putut confirma dacă studentul care a murit este cel care a deschis focul.

Trei adolescenți au fost răniți grav miercuri într-un atac armat la Evergreen High School, într-o suburbie din Denver, potrivit autorităților, unul dintre răniți fiind suspectul de comiterea atacului. Circumstanțele care au dus la eveniment sunt necunoscute, în momentul de față.

Școala, cu peste 900 de elevi și înconjurată în mare parte de pădure, se află la aproximativ o milă de centrul orașului Evergreen (populație 9.300 persoane). Toți cei trei adolescenți au fost transportați la Spitalul St. Anthony din Lakewood, Colorado, potrivit AP.

Elevi refugiați în casele vecinilor

Articolul continuă după reclamă

Peste 100 de polițiști din zona Denver au răspuns pentru a gestiona situația. Autoritățile consideră că nu există o amenințare suplimentară pentru comunitate. Părinții au fost instruiți să se adune la o școală primară din apropiere pentru a-și reuni copiii.

Mai mulți elevi au reușit să fugă și să caute adăpost la o casă din apropiere.

Părinții și membrii comunității, profund îngrijorați, au declarat pentru mass-media locală că incidentul le-a zdruncinat sentimentul de siguranță.

Incidentul amintește de tragedia de la Columbine High School din 1999, unde 14 persoane și-au pierdut viața în urma unui atac armat la școală, petrecut în același district, Jefferson.

