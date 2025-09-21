Atac armat în timpul unei nunți la un club din SUA: o persoană ucisă, altele rănite. Suspectul a fost reţinut

Tragedie în New Hampshire, după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui eveniment privat. O persoană a murit, mai multe au fost rănite, iar suspectul a fost reținut de autorități.

Un bărbat a deschis focul sâmbătă la Sky Meadow Country Club din orașul Nashua, statul american New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai multe altele, au anunțat autoritățile, potrivit AP, citat de Mediafax.

Victima decedată este un bărbat adult, a transmis procurorul general al statului, John Formella, împreună cu șeful poliției din Nashua, Kevin Rourke. Suspectul, tot un bărbat adult, a fost reținut la fața locului. Poliția a transmis că nu există pericol suplimentar pentru public și că informațiile inițiale privind doi atacatori au fost eronate.

Anchetatorii nu au comunicat deocamdată un posibil motiv al atacului. Starea răniților nu este cunoscută.

Martori aflați la fața locului, unde era o nuntă, au descris scene de panică după ce s-au auzit focuri de armă. Unii invitați s-au adăpostit, iar alții au fugit din clădire.

Atacul a avut loc în timpul unei nunţi

"Echipa mea și cu mine urmărim cu atenție rapoartele despre tragedia oribilă de la Sky Meadow Country Club din această seară. Ne rugăm pentru cei răniți. Nu există loc în statul nostru pentru un astfel de act lipsit de sens", a scris senatoarea Jeanne Shaheen pe X.

La rândul său, reprezentanta democrată Maggie Goodlander a transmis: "Sunt cu gândul la victime, la familiile lor și la întreaga comunitate din Nashua, în timp ce așteptăm mai multe informații", relatează Fox News.

Nashua se află la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Boston, în apropiere de granița cu statul Massachusetts.

