Atac armat în Australia. Suspectul ar fi împușcat mortal fosta iubită și alte două persoane
Trei persoane și-au pierdut viața joi, în urma unui atac armat comis la Lake Cargelligo, un oraș situat în estul Australiei, pe malul unui lac, a anunțat poliția, potrivit AFP, informează News.ro.
Două femei şi un bărbat au fost ucişi în acest atac, la Lake Cargelligo, un orăşel cu aproximativ 1.400 de locuitori, situat la aproximativ 450 de kilometri vest de Sydney, a anunţat Poliţia statului New South Wales.
Alt bărbat a fost transportat la spital în stare gravă, dar stabilă, potrivit poliţiei. Atacatorul, care a fost identificat, a fugit cu un vehicul, a declarat adjunctul comisarului Poliţiei din New South Wales, Andrew Holland.
O anchetă a fost dechisă. Potrivit cotidianului The Sydney Morning Herald, una dintre victime era fosta parteneră a atacatorului. Ar fi vorba despre un episod de violenţă domestică, potrvit sursei.
Poliţia a refuzat să vorbească despre motivaţiile atacatorului.
