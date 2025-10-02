Atac lângă o sinagogă din Manchester. Doi morţi, mai mulţi răniţi. Atacatorul a fost împuşcat 

Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite într-un atac în apropierea unei sinagogi din Manchester. Suspectul a fost împușcat de poliţişti.

Atac lângă o sinagogă din Manchester. Patru persoane rănite, suspectul a fost împuşcat - Profimedia Images

Două persoane au murit în urma unui atac la sinagoga Heaton Park din nordul orașului Manchester, iar alte trei se află în stare gravă, potrivit poliției, scrie BBC.

Un alt bărbat, despre care se crede că este suspectul, a fost împușcat de poliția din Greater Manchester și, conform autorităților, se presupune că ar fi decedat. Totuși, poliția nu poate confirma starea suspectului din cauza "obiectelor suspecte asupra sa", iar o echipă de dezamorsare a bombelor se află la fața locului.

Poliția a primit alerte despre o mașină care s-a îndreptat spre oameni și despre un bărbat înarmat cu cuțitul, în fața sinagogii de pe Middleton Road, Crumpsall, Manchester, în jurul orei 09:30 dimineața.

Atacul a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc. Poliția spune că un număr mare de persoane care se aflau la rugăciune în sinagogă "au fost ținute în interior în timp ce zona imediată a fost securizată, dar au fost ulterior evacuate".

Un martor a declarat pentru BBC Radio Manchester că a văzut un bărbat „înjunghiat pe jos, sângerând” și pe altul ținând un cuțit. Bărbatul povesteşte că poliția a sosit rapid și i-a dat individului cu cuțitul „câteva avertismente” înainte de a deschide focul.

"Paramedicii au sosit la fața locului și oferă îngrijiri medicale persoanelor din public, în prezent patru persoane cu răni cauzate atât de vehicul, cât și răni provocate prin înjunghiere", a mai spus poliția.

Andy Burnham, primarul orașului Manchester, a declarat că este vorba despre un incident grav. "Le-aș spune oamenilor care ascultă, în primul rând, să evite zona. Este un incident grav, dar în același timp pot oferi imediat asigurări oamenilor că pericolul imediat pare să fi trecut, iar poliția din Manchester a intervenit foarte rapid", a declarat el pentru postul de radio BBC.

