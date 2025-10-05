Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cinci morți și zeci de răniți. Zelenski cere sprijin aerian

Rusia a lansat în noaptea de 4 spre 5 octombrie un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 500 de drone și zeci de rachete, care au vizat infrastructura civilă din mai multe regiuni. Cinci oameni au murit, iar cel puțin zece au fost răniți. Președintele Volodimir Zelenski condamnă acțiunea drept " teroare deliberată " și cere sprijin internațional urgent pentru întărirea apărării antiaeriene.

Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat lansat de Rusia, în noaptea de 4 spre 5 octombrie. Conform autorităților, forțele ruse au folosit peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac, inclusiv drone "Shahed", rachete de croazieră și hipersonice Kinzhal. Regiunile vizate au fost Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporijjea, Cernihiv, Sumî, Harkov, Herson, Odesa și Kirovohrad.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, patru persoane au murit și alte patru au fost rănite în regiunea Liov, unde un parc industrial a fost cuprins de flăcări în urma bombardamentelor. Primarul Andrii Sadovîi a declarat că atacul a provocat pene de curent în două districte și a oprit temporar transportul public. "În zona vizată nu existau obiective militare", a subliniat edilul, citat de Kyiv Independent.

Un act de teroare deliberată

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat amploarea atacului într-o declarație postată pe platforma X: "Astfel de crime sunt deliberate și reprezintă o continuare a terorii. Rusia a lansat în total 538 de drone și rachete asupra Ucrainei. Au fost vizate din nou infrastructura critică și tot ce înseamnă o viață normală pentru poporul nostru".

La Zaporijjea, o persoană a murit și alte zece au fost rănite după ce dronele și bombele aeriene au lovit o întreprindere industrială și mai multe clădiri rezidențiale, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov. Alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă în mai multe cartiere.

În regiunea Vinniția, o facilitate industrială civilă a fost lovită, însă nu s-au raportat victime.

Zelenski a precizat că este în contact constant cu ministrul de interne Ihor Klimenko, cu ministrul dezvoltării comunităților Oleksii Kuleba și cu directorul Naftogaz, Sergii Korețki. "Mă aștept ca autoritățile să acționeze rapid și eficient pentru a remedia consecințele în regiunile afectate", a transmis el.

Apel pentru sprijin internațional

Șeful statului ucrainean a reiterat necesitatea întăririi sistemelor de apărare: „Avem nevoie de mai multă protecție și de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea antiaeriană. Doar așa putem lipsi acest tip de teroare de orice sens.”

El a adăugat că "un armistițiu unilateral în aer" ar putea deschide calea către o diplomație reală și a cerut Statelor Unite și Europei să acționeze ferm pentru a-l opri pe Vladimir Putin.

