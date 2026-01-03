Au fost identificate primele 4 victime după incendiul din Crans Montana. Trupurile, predate familiilor

Poliția elvețiană a identificat primele patru persoane care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Este vorba despre două fete, în vârstă de 21 și 16 ani, și doi băieţi, de 18 și 16 ani, toţi cetăţeni elveţieni. Trupurile lor neînsuflețite au fost predate familiilor, scrie BBC .

Autoritățile spun că identificarea a fost posibilă după o muncă extinsă desfășurată de polițiști și specialiștii Institutului de Medicină Legală. Procesul de identificare continuă, în timp ce familiile celor dispăruți trăiesc ore și zile de așteptare dureroasă.

Incendiul a avut loc la barul Le Constellation și s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți. Mulți dintre cei răniți au fost deja identificați, însă pentru rudele celor care nu au fost încă găsiți, fiecare moment aduce mai multă teamă și incertitudine.

Ancheta preliminară arată că focul ar fi pornit de la artificii de tip scânteie atașate sticlelor de șampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a descris tragedia drept "una dintre cele mai grave" prin care a trecut țara.

Autoritățile nu au făcut publice numele victimelor identificate. Printre morți și dispăruți se află mulți adolescenți. Le Constellation era un local foarte popular printre tineri, într-o stațiune unde vârsta legală pentru consumul de alcool este de 16 ani.

Până vineri, poliția a anunțat că 113 dintre răniți au fost identificați: 71 sunt cetățeni elvețieni, 14 francezi și 11 italieni. Primul deces despre care s-a vorbit public este al unui adolescent din Italia, jucător de golf, însă autoritățile elvețiene și italiene nu au confirmat oficial identitatea acestuia.

