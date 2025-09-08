Australiancă, închisoare pe viață după ce și-a otrăvit rudele cu ciuperci

O femeie din Australia a fost condamnată luni la închisoare pe viață, după ce a fost găsită vinovată de trei capete de acuzare de omor și unul de tentativă de omor, în urma unui prânz cu ciuperci otrăvitoare servit rudelor sale, relatează DPA, conform Agerpres.

Australiancă, pedeapsă pe viață după ce și-a otrăvit rudele cu ciuperci - Profimedia

Judecătorul Christopher Beale a condamnat-o luni pe Erin Patterson la închisoare pe viață cu o perioadă de 33 de ani fără posibilitate de eliberare condiționată, la Curtea Supremă din Victoria.

Erin Patterson a fost găsită vinovată în iulie de un juriu pentru trei capete de acuzare de omor și unul de tentativă de omor, pentru că a servit în mod deliberat rudelor sale un prânz cu carne de vită Wellington și ciuperci otrăvitoare, cu doi ani mai devreme. Ea pledase nevinovată de acuzații, argumentând că incidentul a fost un accident tragic.

Judecătorul a condamnat-o pe Erin Patterson la pedeapsa maximă de închisoare pe viață pentru fiecare dintre cele trei crime și 25 de ani pentru tentativa de omor, care urmează să fie executate concomitent, cu o perioadă de 33 de ani fără eliberare condiționată. Procurorii ceruseră închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Beale a invocat ''circumstanțe agravante'', inclusiv ''premeditarea substanțială'' a otrăvirii și ''trădarea enormă a încrederii'' implicate în momentul în care și-a pronunțat sentința în cadrul unei proceduri publice.

''Nu ați arătat nicio milă pentru victimele dumneavoastră'', i-a transmis judecătorul femeii de 50 de ani. De asemenea, a spus că a acceptat că ''intenția ei de a ucide era premeditată'' și a vorbit despre o ''mușamalizare elaborată'' în lunga sa pronunțare a condamnării, care a durat aproximativ 45 de minute.

Originea cazului "prânzului mortal"

În iulie 2023, Erin Patterson a servit carnea otrăvitoare de vită Wellington foștilor ei socri, Don și Gail Patterson, surorii lui Gail, Heather Wilkinson, și soțului lui Heather, Ian, la casa ei din Leongatha, la aproximativ 135 de kilometri sud-est de Melbourne.

Don și Gail Patterson, precum și Heather Wilkinson, au murit în spital la câteva zile după ce au mâncat. Ian Wilkinson a fost dus la spital în stare critică, dar a supraviețuit. S-a constatat că mâncarea cu carne de vită Wellington conținea ciuperci buretele viperei (Amanita phalloides) extrem de otrăvitoare.

Erin Patterson a fost reținută în noiembrie 2023 și se află în arest de atunci.

