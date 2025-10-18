Antena Meniu Search
Video Autobuz plin cu muncitori, răsturnat în Serbia. Trei oameni au murit, peste 80 sunt răniţi

Tragedie în Serbia. Trei persoane au murit şi alte peste 80 au fost rănite, multe dintre ele grav, ieri dimineaţă, după ce un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat în nord-vestul ţării, din motive încă necunoscute. Şoferul a fost reţinut de poliţişti. Ancheta este în desfăşurare.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 11:53

Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.

Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 km vest de capitala Belgrad.

"Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute şi s-a răsturnat", a indicat Ministerul de Interne într-un comunicat, adăugând că şoferul autobuzului a fost arestat.

"Dintre cei 61 de pacienţi aduşi la spital, 39 au fost internaţi", a declarat pentru televiziunea naţională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, adăugând că mulţi dintre ei sunt în stare gravă.

Autobuzul cu etaj transporta angajaţi ai unei fabrici de spumă cu memorie deţinută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, potrivit Ministerului de Interne.

