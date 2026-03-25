Preşedintele american Donald Trump va "dezlănţui iadul", dacă Iranul face un "calcul greşit" în războiul cu Statele Unite şi Israelul, ameninţă miercuri Casa Albă.

"Dacă Iranul refuză să accepte realitatea actuală, dacă nu înţelege că ei au fost învinşi militar şi că vor continua să fie (învinşi militar), preşedintele (american Donald) Trump se va asigută că vor fi loviţi mai dur decât au fost loviţi vreodată", a declarat într-o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

"Preşedintele Trump nu blufează şi este pregătit să dezlănţuie iadul. Iranul nu trebuie să facă un calcul greşit din nou", a subliniat ea.

Karoline Leavitt a refuzat să dezvăluie numele iranianului sau iranienilor cu care negociază administraţia Trump.

Ea a refuzat să comenteze cu privire la un plan de pace în 15 puncte prezentat de către Statele Unite şi respins de către Iran.

Ea i-a avertizat pe jurnalişti "să nu publice speculaţii despre punctele (planului) sau planuri de la surse anonime".

"Casa Albă nu a confirmat niciodată acest plan în întregime", a subliniat ea.

"Există elemente adevărate în el, însă unele dintre articolele pe care le-am citat nu erau în întregime factuale", a adăugat ea.

Ea a refuzat să ofere detalii despre negocieri cu Iranul, afirmând că este o problemă sensibilă în desfăşurare.

"N-am să negociez în numele preşedintelui, aici, pe podium", a declarat ea.

"Ceea ce vă pot spune este că aceste negocieri sunt în curs", a subliniat ea.

Forţele americane sunt "foarte aproape să-şi atingă obiectivele principale" în operaţiunile militare împotriva Iranului, a anunţat ea.

"Conversaţii productive" sunt în curs cu Iranul, însă vor avea loc alte atacuri dacă aceste negocieri eşuează, a declarat Karoline Leavitt.

Locatarul Casei Albe a anunţat că Statele Unite negociază cu Iranul în vederea opririi războiului, eforturi diplomatice se intensifică, iar Iranul a publicat o nouă declaraţie sfidătoare.

Washingtonul poartă negocieri cu Iranul, a insistat Karoline Leavitt, în pofida faptului că Iranul dezminte acest lucru.

"Negocierile continuă. Ele sunt productive, aşa cum a spus preşedintele luni şi continuă să fie", a declarat ea în această conferinţă de presă.

