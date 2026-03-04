Avertismentul Crucii Roșii: criză umanitară amplă în Orientul Mijlociu

Luptele pot duce la o criză regională cu implicații majore, avertizează Mirjana Spoljaric, președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

"Respectarea legii umanitare internaționale nu este opțională, în situații de conflict armat internațional, Convenția de la Geneva se aplică în întregime", a transmis ea, în răspunsul citat.

Oficialul mai spune că civilii și infrastructura civilă - spitale, școli, case - trebuie protejate, iar personalul medicial și echipajele de urgență trebuie să își poată face treaba în siguranță și fără a fi împiedicați.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii are echipe în Iran, Israel, teritoriile palestiniene, Liban și în alte zone de risc. Se evaluează nevoile, se umplu depozitele din zonă cu resurse, iar angajații Crucii Roșii sunt pregătiți pentru a interveni acolo unde este nevoie.

Bilanț negru în patru zile de război

Organizația nord-americană HRANA (Human Rights Activists News Agency) spune că, în doar patru zile de război, peste 1000 de civili au murit în Iran. Reprezentanții atrag atenția că este un bilanț preliminar și că se fac verificări în privința a alte câteva sute de decese. Cea mai gravă tragedie este cea în centrul căreia se află o școală de fete din sudul Iranului. O rachetă a ucis 165 de oameni, majoritatea eleve de școală primară.

