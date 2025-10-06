Avertismentul Germaniei după ce Franţa a rămas din nou fără prim-ministru

Antena Meniu Search
Guvernul german a subliniat că stabilitatea Franţei rămâne esenţială pentru Europa, după demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu, precizând că nu are nicio îndoială cu privire la capacitatea ţării de a menţine această stabilitate.

Guvernul german a subliniat luni că stabilitatea Franţei este importantă pentru Europa, după demisia prim-ministrului francez Sébastien Lecornu, care a prelungit şi adâncit criza politică din ţară.

"O Franţă stabilă este o contribuţie importantă pentru Europa", a afirmat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, întrebat despre criza franceză. El a adăugat însă că nu are nicio îndoială că "stabilitatea prevaleazî în Franţa", relatează AFP, conform news.ro.

"Formarea guvernului va mai dura ceva timp", a adăugat el, îndemnând ca procesul să fie lăsat "să-şi urmeze cursul".

Preşedintele Emmanuel Macron a acceptat luni dimineaţa demisia premierului Sébastien Lecornu, numit în funcţie de nici o lună. Duminică el îşi prezentase noul cabinet, care a stârnit însă numeroase critici.

Demisia sa rapidă a fost neaşteptată şi fără precedent şi marchează o nouă adâncire majoră a crizei politice din Franţa. Acţiunile societăţilor franceze au căzut la bursă, iar euro s-a devalorizat în raport cu dolarul.

Politica franceză a devenit din ce în ce mai instabilă de la realegerea lui Macron în 2022, în lipsa unui partid sau a unei alianţe care să deţină o majoritate parlamentară. Decizia lui Macron de a convoca alegeri parlamentare anticipate anul trecut a adâncit criza prin producerea unui parlament şi mai fragmentat.

Lecornu, care a fost numit luna trecută, a fost al cincilea prim-ministru al lui Macron în doi ani.

