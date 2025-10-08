Avertismentul şefei FMI: "Incertitudinea este noua normalitate și va rămâne"

Economia globală rezistă mai bine decât se anticipa, în ciuda unor șocuri majore, cum ar fi tarifele impuse de președintele Donald Trump, însă directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, avertizează că această reziliență ar putea să nu dureze.

"Pregătiți-vă", a declarat Georgieva într-un discurs susținut miercuri la Milken Institute. "Incertitudinea este noua normalitate și a venit pentru a rămâne", a adăugat ea, relatează AP, conform Mediafax.

Comentariile sale vin în contextul în care prețul aurului a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul unui dolar mai slab și al incertitudinilor geopolitice, înaintea reuniunilor anuale FMI și Băncii Mondiale de săptămâna viitoare la Washington. Tarifele comerciale impuse de administrația Trump vor fi un subiect central în discuțiile liderilor financiari și ale băncilor centrale globale.

Economia mondială este estimată să crească cu 3% în 2025, iar Georgieva subliniază că acest nivel a fost susținut de politici economice decise, adaptarea sectorului privat și faptul că tarifele s-au dovedit mai puțin severe decât se anticipa inițial.

Totuși, Georgieva atrage atenția că reziliența globală nu a fost încă complet testată. "Privim doar la cererea uriașă de aur la nivel mondial și vedem semne îngrijorătoare", a afirmat ea.

Referitor la tarifele lui Trump, Georgieva a explicat că "efectul complet urmează să se desfășoare. În SUA, comprimarea marjelor ar putea duce la majorări de prețuri, cu implicații asupra inflației, politicii monetare și creșterii economice".

Ea a remarcat, de asemenea, nemulțumirea tinerilor din întreaga lume, care se așteaptă să câștige mai puțin decât părinții lor, și a subliniat necesitatea unor politici mai favorabile afacerilor în Africa, comerț intern mai intens în Asia și creșterea competitivității în Europa.

Pentru SUA, Georgieva a recomandat guvernului să abordeze problema datoriei federale și să încurajeze economisirea la nivelul gospodăriilor. Datoria federală a crescut de la 380 miliarde de dolari în 1925 la 37,64 trilioane de dolari în 2025, iar noua lege fiscală și de cheltuieli a administrației Trump va adăuga 3,4 trilioane de dolari până în 2034, potrivit Biroului Congresului pentru Buget.

FMI, organizație de creditare cu 191 de state membre, are ca scop promovarea creșterii economice globale, stabilitatea financiară și reducerea sărăciei.

