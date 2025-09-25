Avioane de vânătoare americane au fost ridicate de la sol miercuri pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.

Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska - Profimedia

NORAD a comunicat că două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35 zburau în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska (ADIZ), care este spațiul aerian internațional care se învecinează cu spațiul aerian suveran american și canadian, conform CBS News.

NORAD a răspuns miercuri trimițând un avion E-3, împreună cu patru avioane F-16 și patru avioane KC-135, "pentru a identifica și intercepta" aeronavele rusești în ADIZ din Alaska.

NORAD a declarat că activitatea militară rusească în ADIZ este comună și nu este considerată o amenințare, dar a fost cel mai recent dintr-o serie de zboruri ale aeronavelor rusești, considerate de mulți ca testând pregătirea națiunilor americane și aliate NATO. Aceasta a survenit în timp ce oficialii din Danemarca au continuat să investigheze dronele mari, încă neatribuite, care au zburat în apropierea aeroportului din Copenhaga marți și miercuri, perturbând traficul.

Articolul continuă după reclamă

Poliția daneză a declarat că dronele au fost operate de un "actor capabil".

Națiunile europene au fost în alertă pe fondul invaziei continue a Ucrainei de către Rusia. Dronele rusești au fost doborâte de avioane de război poloneze și aliate NATO după ce au trecut în spațiul aerian polonez pe 9 septembrie. Zece zile mai târziu, Estonia a declarat că mai multe avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul său aerian.

Avioanele rusești au intrat în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska miercuri, la aproximativ o lună după un incident foarte similar, în care SUA s-au grăbit, de asemenea, să intercepteze avioane de vânătoare.

La sfârșitul lunii august, NORAD a declarat că a detectat și supravegheat un avion de recunoaștere militară rusesc în interiorul ADIZ, după ce a interceptat același tip de avion spion deasupra regiunii de trei ori în zilele precedente.

În septembrie 2024, NORAD a postat o înregistrare video dramatică cu un avion rusesc zburând „la doar câțiva metri” de aeronavele NORAD în largul coastei Alaskăi. La acea vreme, un general american a declarat că comportamentul echipajului avionului a fost "nesigur, neprofesionist și a pus în pericol pe toată lumea".

ADIZ este "o porțiune definită de spațiu aerian internațional care necesită identificarea rapidă a tuturor aeronavelor în interesul securității naționale", conform NORAD.

Niciuna dintre situațiile de până acum nu a dus la intrarea avioanelor de război rusești în spațiul aerian suveran al SUA sau Canadei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰