Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska
Avioane de vânătoare americane au fost ridicate de la sol miercuri pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.
NORAD a comunicat că două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35 zburau în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska (ADIZ), care este spațiul aerian internațional care se învecinează cu spațiul aerian suveran american și canadian, conform CBS News.
NORAD a răspuns miercuri trimițând un avion E-3, împreună cu patru avioane F-16 și patru avioane KC-135, "pentru a identifica și intercepta" aeronavele rusești în ADIZ din Alaska.
NORAD a declarat că activitatea militară rusească în ADIZ este comună și nu este considerată o amenințare, dar a fost cel mai recent dintr-o serie de zboruri ale aeronavelor rusești, considerate de mulți ca testând pregătirea națiunilor americane și aliate NATO. Aceasta a survenit în timp ce oficialii din Danemarca au continuat să investigheze dronele mari, încă neatribuite, care au zburat în apropierea aeroportului din Copenhaga marți și miercuri, perturbând traficul.
Poliția daneză a declarat că dronele au fost operate de un "actor capabil".
Națiunile europene au fost în alertă pe fondul invaziei continue a Ucrainei de către Rusia. Dronele rusești au fost doborâte de avioane de război poloneze și aliate NATO după ce au trecut în spațiul aerian polonez pe 9 septembrie. Zece zile mai târziu, Estonia a declarat că mai multe avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul său aerian.
Avioanele rusești au intrat în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska miercuri, la aproximativ o lună după un incident foarte similar, în care SUA s-au grăbit, de asemenea, să intercepteze avioane de vânătoare.
La sfârșitul lunii august, NORAD a declarat că a detectat și supravegheat un avion de recunoaștere militară rusesc în interiorul ADIZ, după ce a interceptat același tip de avion spion deasupra regiunii de trei ori în zilele precedente.
În septembrie 2024, NORAD a postat o înregistrare video dramatică cu un avion rusesc zburând „la doar câțiva metri” de aeronavele NORAD în largul coastei Alaskăi. La acea vreme, un general american a declarat că comportamentul echipajului avionului a fost "nesigur, neprofesionist și a pus în pericol pe toată lumea".
ADIZ este "o porțiune definită de spațiu aerian internațional care necesită identificarea rapidă a tuturor aeronavelor în interesul securității naționale", conform NORAD.
Niciuna dintre situațiile de până acum nu a dus la intrarea avioanelor de război rusești în spațiul aerian suveran al SUA sau Canadei.
