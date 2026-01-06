Antena Meniu Search
Avocatul care l-a reprezentat pe Assange îl va apăra şi pe Maduro. Cine e Barry Pollack

Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 10:22
Avocatul care l-a reprezentat pe Assange îl va apăra şi pe Maduro. Cine e Barry Pollack - Profimedia

Luni, la prezentarea lui Maduro la tribunalul federal din Manhattan, Pollack a afirmat că anticipează ample dispute juridice cu privire la ceea ce a numit "răpirea militară" a lui Maduro, indicând că apărarea va argumenta că operaţiunea de sâmbătă a fost ilegală; Pollack ar putea susţine, de asemenea, că Maduro este imun la acuzaţii penale, în calitate de şef al unui guvern străin, informează Reuters, citată de Agerpres.

Ambele argumente se confruntă cu obstacole juridice. SUA nu l-au recunoscut pe Maduro drept lider al Venezuelei din 2019, după ce Maduro a revendicat victoria într-un scrutin pe care SUA şi alte ţări l-au considerat fraudulos, iar instanţele americane au refuzat, în general, să respingă urmăririle pe considerentul că un inculpat a fost adus ilegal în SUA.

