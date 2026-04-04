Bărbații din Germania trebuie să anunțe autorităţile militare dacă părăsesc țara pentru mai mult de 3 luni

Începând cu 1 ianuarie 2026, toți bărbații germani cu vârste între 17 și 45 de ani trebuie să obțină o aprobare de la centrul de carieră al Bundeswehr (armata germană) dacă doresc să părăsească Germania pentru mai mult de trei luni, indiferent dacă este vorba despre un semestru în străinătate, un loc de muncă sau o călătorie mai lungă. Această obligație se aplică acum permanent și nu doar în caz de tensiune sau de apărare, adică în situații de amenințare militară concretă. Modificarea, care a trecut în mare parte neobservată, a intrat în vigoare în cadrul Legii de modernizare a serviciului militar, scrie Berliner Zeitung.

Până acum, prevederile care reglementează obligația de aprobare pentru șederi mai lungi în străinătate se aplicau exclusiv în două situații extreme: starea de tensiune, adică o amenințare externă crescută constatată de Bundestag sau NATO, precum și starea de apărare, atunci când teritoriul federal este efectiv atacat cu forță armată. De la începutul anului, însă, regula se aplică și în afara acestor situații excepționale, scrie Berliner Zeitung.

Obligația de aprobare face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme. Guvernul federal dorește să crească efectivele Bundeswehr până în 2035, de la aproximativ 184.000 în prezent la 255.000–270.000 de soldați. În acest scop, toți tinerii născuți începând cu anul 2008 vor primi un chestionar în care li se va solicita, printre altele, disponibilitatea pentru serviciul militar. Pentru bărbați, completarea este obligatorie, pentru femei voluntară – deoarece Constituția prevede serviciul militar obligatoriu doar pentru bărbați.

Ministerul recunoaște consecințele "profunde" ale reglementării

"Fundamentul și ideea centrală a acestei reglementări este o evidență militară solidă și relevantă pentru situații de necesitate", a explicat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Federal al Apărării. Trebuie "ca, în caz de urgență, să se știe cine se află eventual pe termen mai lung în străinătate".

Ministerul a recunoscut că efectele acestei reglementări sunt "profunde". În prezent se lucrează la "reglementări suplimentare pentru acordarea de excepții de la obligația de aprobare", inclusiv pentru a "evita birocrația inutilă". Totuși, purtătoarea de cuvânt a cerut înțelegere pentru faptul că nu se pot anticipa concluziile acestui proces în desfășurare. O descriere finală a procedurii "nu este posibilă în acest moment".

Paragraful 3 din Legea privind serviciul militar obligatoriu prevede totuși că aprobările trebuie, în principiu, să fie acordate. Cu toate acestea, depunerea cererii rămâne obligatorie. Ce consecințe apar dacă un bărbat nu obține aprobarea înainte de plecare nu a fost precizat de minister.

Examinarea medicală generală va fi introdusă ulterior

Examinarea medicală propriu-zisă va fi introdusă treptat. În anul 2026 vor fi examinați mai întâi cei care, în chestionar, și-au exprimat disponibilitatea. Examinarea generală a tuturor tinerilor bărbați va urma ulterior. Principiul voluntariatului rămâne neschimbat: nimeni nu va fi obligat să servească în armată.

Pentru milioane de bărbați din Germania rămâne, deocamdată, neclar cum va fi aplicată în practică noua obligație de obținere a aprobării pentru ieșirea din țară, și ce se întâmplă dacă aceasta pur și simplu nu este cunoscută.

