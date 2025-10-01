BBC: Trump mizează pe Sir Tony Blair. Ar putea fostul prim-ministru britanic să guverneze Gaza postbelică?

Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar putea fi inclus într-un organism internațional de tranziție pentru administrarea Gazei postbelice, în cadrul planului de pace propus de Donald Trump. Experiența sa diplomatică și legăturile în Orientul Mijlociu îi oferă credibilitate, dar contestatarii amintesc rolul său în războiul din Irak, care continuă să îl urmărească.

Ca prim-ministru al Marii Britanii timp de mai bine de 10 ani, Sir Tony Blair a fost un maestru al compromisului politic, relatează BBC.

Era văzut ca un abil negociator al centrului, triangulându-și drumul pentru a scăpa de corsetul politicii tradiționale de stânga-dreapta.

Dar dacă ar exista pace în Gaza și ar fi chemat să ajute la guvernarea a ceea ce ar rămâne, ar avea oare chiar și "Teflon Tony", cum era supranumit, abilitatea politică de a împăca toate părțile și de a ține armele tăcute?

Potenţialul său rol nu este încă limpede. Planul de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump prevede un organism internațional de tranziție care ar supraveghea guvernarea Gazei postbelice.

Președintele SUA ar urma să conducă acest așa-numit "Consiliu al Păcii", iar Sir Tony, în vârstă de 72 de ani, ar fi membru. "Este un om bun, foarte bun", a declarat Trump reporterilor.

Prezența lui Sir Tony într-un astfel de organism ipotetic nu ar fi o surpriză.

Fostul prim-ministru este implicat îndeaproape de luni întregi în elaborarea unor propuneri de pace pentru Gaza. A lucrat alături de Jared Kushner, ginerele lui Trump, și de Ron Dermer, un consilier apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

În august, Sir Tony a participat la o întâlnire de nivel înalt cu Trump la Casa Albă pentru a discuta o strategie postbelică pentru Fâșia Gaza.

Cu o lună mai devreme a avut și discuții cu Steve Witkoff, emisarul special al președintelui, la Casa Albă. Într-o declarație, Sir Tony a lăudat planul Trump, descriindu-l drept "curajos și inteligent" și "cea mai bună șansă de a pune capăt la doi ani de război şi suferință".

El a spus că propunerile creează posibilitatea nu doar "ca israelienii și palestinienii să găsească o cale spre pace", ci și "a unei alianțe regionale și globale mai largi pentru a contracara forțele extremismului și a promova pacea și prosperitatea între națiuni".

Și acesta este punctul-cheie: exact pentru asta militează Sir Tony de decenii, în diverse roluri.

Blair și lunga sa implicare în Orientul Mijlociu

Ca prim-ministru din 1997, a sprijinit eforturile administrației Clinton de a găsi pacea în regiune.

Chiar în ziua în care a părăsit funcția, în iunie 2007, a fost numit emisar special al așa-numitului Cvartet, reprezentând SUA, Rusia, UE și ONU, menit să coordoneze eforturile de pace, rol pe care l-a deținut până în 2015.

Susținătorii săi insistă că mandatul său în Cvartet se limita la dezvoltare economică și că a fost exclus din procesul politic.

De atunci, afacerile și alte interese, inclusiv Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală, l-au ținut strâns conectat la regiune.

Diplomații spun că tocmai acest lucru îl face unic: are încrederea administrației Trump, o rețea fără egal în Orientul Mijlociu și o experiență vastă de lucru atât cu liderii israelieni, cât și cu cei palestinieni.

Dar, și acesta este un mare dar, Sir Tony ar veni în acest rol cu un "bagaj" încărcat.

Umbra Irakului și contestările dure

Rolul său în aderarea la invazia Irakului din 2003, bazată pe rapoarte eronate despre armele de distrugere în masă, îi pătează în continuare reputația în regiune și l-a făcut să fie acuzat de crime de război.

Sir Simon Fraser, fost șef al Ministerului de Externe din Marea Britanie, a spus că Sir Tony a arătat un interes real pentru problema palestiniană și se bucură de încredere la Washington, în Israel și în Golf. "Dar străzile arabe nu au uitat Irakul", a spus el.

"Viitoarea supraveghere a Gazei are nevoie de o bază mai largă și nu poate părea o întreprindere americano-britanică".

Hamas, de pildă, nu părea încântat. Husam Badran, membru al biroului politic al grupării, a spus săptămâna aceasta că Sir Tony ar trebui judecat pentru invazia Irakului, nu să administreze Gaza. "Orice plan în care este implicat Blair, este un semn de rău augur", a spus el.

Unii palestinieni și alții îl văd pe Sir Tony ca fiind mereu prea apropiat de pozițiile israeliene și americane. Nomi Bar-Yaacov, fost negociator internațional pentru pace, a spus: "Nu cred că palestinienii au încredere în el deloc. Cred că îl văd ca pe un eșec colosal în perioada în care a fost emisarul Cvartetului".

Chiar și premierul britanic Sir Keir Starmer, care și-a folosit discursul de la conferința laburistă de marți pentru a lăuda planul de pace al lui Trump, a ales să nu menționeze rolul-cheie pe care l-ar putea juca predecesorul său.

Ca emisar pentru pace în Orientul Mijlociu timp de opt ani, Sir Tony trebuia să ajute la consolidarea Autorității Palestiniene, pentru ca într-o zi aceasta să fie capabilă să administreze un stat palestinian. Dar puțini ar susține că acolo s-a ajuns astăzi.

Palestinienii mai spun că nu a făcut destul pentru a se opune coloniilor ilegale și violențelor coloniștilor. Unii afirmă că ar fi trebuit să pledeze mai ferm pentru un stat palestinian, în loc să se concentreze pe dezvoltarea economică.

Wes Streeting, ministrul Sănătății, a spus agenției PA Media că rolul lui Sir Tony ar "ridica sprâncene", din cauza războiului din Irak, dar a adăugat că acesta are o "moștenire incredibilă" în Irlanda de Nord, unde a construit o pace durabilă. "Dacă poate transpune această abilitate și în conflictul israeliano-palestinian, cu sprijinul israelienilor, palestinienilor și al altor puteri regionale, cu atât mai bine", a spus Streeting.

Provocările reale din spatele planului de pace

În realitate, rolul lui Blair este o problemă secundară. Va avea ceva de făcut doar dacă acest plan de pace reușește și rezistă, ceea ce nu este deloc garantat. Mult mai importante sunt diferențele dintre cele două părți și detaliile încă nerezolvate de cadrul propus de Casa Albă.

"Așadar, poate că ceea ce contează cu adevărat nu este drama din jurul lui Sir Tony Blair și opiniile controversate despre el. Întrebarea mai relevantă este ce rol ar putea juca orice autoritate de tranziție în Gaza și dacă Sir Tony are competențele și experiența necesare pentru a contribui semnificativ. Dacă misiunea sa ar fi să coordoneze cu liderii din Golf și Casa Albă, e un lucru. Dar dacă ar fi rugat practic să guverneze Gaza, supraveghind reconstrucția, securitatea și dezvoltarea economică a Fâșiei, asta ar fi cu totul altceva", concluzionează James Landale.

