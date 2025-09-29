Trump propune un plan de pace în 20 de puncte pentru Gaza

Președintele american Donald Trump a prezentat un plan complex pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza, ce include supravegherea tranziției de către un comitet prezidat chiar de el. Inițiativa a fost lansată înaintea unei conferințe comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, îl primește pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, WASHINGTON, Statele Unite – 29 septembrie 2025. - Profimedia

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană, şi care prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează AFP, citat de Agerpres.

Trump propune un comitet de tranziție pentru Gaza

Acest plan, în care Casa Albă asigură că "nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza", a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presă comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

