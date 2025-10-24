Belgia a blocat planul "nebun" al UE de a da Ucrainei 140 de mld de €: Cine plătește dacă rușii vin după bani?

Planul UE de a acorda un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne în aer pentru cel puțin încă două luni. Liderul Belgiei, a opta țară ca mărime din UE, a refuzat ferm folosirea activelor rusești înghețate pentru garantarea acestui împrumut, arată o analiză Politico.

Belgia, unul dintre cele șase state fondatoare ale UE și o țară renumită pentru arta compromisului european, a reușit să blocheze decizia privind folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru un împrumut uriaș acordat Ucrainei. Decizia privind planul unui împrumut de 140 de miliarde de euro a fost amânată până la următoarea întâlnire a liderilor UE și redeschide dezbaterile privind sprijinul pentru Ucraina, relatează POLITICO.

Premierul Bart De Wever, un naționalist flamand de dreapta, este sub presiune pe plan intern. El susține că folosirea banilor Rusiei ca garanție pentru împrumut implică riscuri financiare și juridice uriașe pentru Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor suverane rusești. Liderii UE spun că îi înțeleg îngrijorările, dar nu au găsit o modalitate de a-l liniști.

"Este destul de neplăcut pentru mine că acum suntem arătați cu degetul drept țara necooperantă", le-a spus De Wever jurnaliștilor. El spune că ideea ca belgienii să fie puși în situația de a suporta nota de plată este una "complet nebunească".

Atitudinea ambiguă a lui Donald Trump privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina a pus presiune pe Europa să consolideze sprijinul. Deși guvernele europene și Banca Centrală Europeană au considerat multă vreme de neconceput folosirea activelor rusești pentru a înarma și reconstrui Ucraina, de teama încălcării dreptului internațional, acest scenariu a ajuns mai realist în ultimele luni, când a devenit mai clar că războiul va continua. UE spera să ofere joi Comisiei Europene un mandat clar pentru a elabora săptămâna viitoare o propunere legală privind împrumutul, dar De Wever a împiedicat acest lucru.

Eșec la Bruxelles

După o zi întreagă de negocieri tensionate joi la Bruxelles, De Wever a fost de acord ca declarația finală a summitului să menționeze că țara sa nu se va opune ca Executivul UE să continue analiza ideii confiscării activelor. O formulare departe de ceea ce își dorea Kievul. Este "un text suficient de echilibrat pentru a permite interpretări care răspund tuturor nevoilor și sensibilităților, astfel încât fiecare să-și poată da propria interpretare favorabilă", a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului.

Însă nu s-a putut ascunde faptul că rezultatul reaprinde întrebări legate de fragilitatea sprijinului UE pentru Ucraina, în timp ce conflictul se apropie de împlinirea a patru ani.

Planul privind activele "nu a fost îngropat. Am reușit să discutăm detalii tehnice", a spus președintele francez Emmanuel Macron. El a subliniat că nu există alte opțiuni de finanțare pe masă pentru Ucraina. Șefa Băncii Centrale, Christine Lagarde, le-a transmis liderilor că riscurile asociate împrumutului sunt "gestionabile".

"Negociem de săptămâni"

Diplomații europeni au încercat zile întregi înaintea summitului să găsească o formulare legală care să-l calmeze pe De Wever și, totodată, să ofere Comisiei instrucțiunile necesare pentru a avansa cu planul. Deși mai multe variante ale declarației comune solicitau explicit înaintarea unei propuneri legale, formularea finală precizează că doar "invită Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar", amânând problema până la următorul summit. Acesta este programat în decembrie, dar nu este exclusă o reuniune mai devreme.

Miza este ridicată pentru Belgia, având în vedere că cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în Europa sunt gestionate de Euroclear, companie înregistrată în Belgia. De Wever susține că operațiunea implică riscuri juridice și financiare imense. Diplomații belgieni au explicat, în spatele ușilor închise, că un avion are șanse mici să se prăbușească, dar dacă se întâmplă, mor zeci de oameni.

Cine plătește dacă rușii vin după bani?

Săptămânile trecute, Belgia a cerut insistent Comisiei să discute bilateral cele mai sensibile aspecte ale împrumutului și a fost indignată când oficialii UE au refuzat. "Am impresia că prietenii din Comisie au subestimat complexitățile acestei construcții financiare extrem de sofisticate. Această subestimare este motivul pentru care Belgia este îngrijorată", a spus unul dintre diplomați.

Amânarea deciziei îi lasă Belgiei puterea de veto asupra hotărârilor viitoare dacă nu îi sunt respectate liniile roșii. "Dacă Rusia poate revendica banii din orice motiv… atunci lichiditățile trebuie să fie disponibile imediat", a spus De Wever, adăugând că "în joc este încrederea în întregul sistem financiar european". "Cine va oferi acea garanție? I-am întrebat pe colegii mei: voi? Statele membre?… Această întrebare nu a primit un val de entuziasm în jurul mesei", a mai spus premierul belgian.

