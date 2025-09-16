Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a exclus noi atacuri asupra liderilor Hamas după atacul de săptămâna trecută din Qatar, afirmând că aceştia nu vor beneficia de imunitate oriunde s-ar afla, potrivit News.ro.

Benjamin Netanyahu, după atacul din Qatar: "Fiecare ţară are dreptul să se apere dincolo de graniţele sale" - Profimedia

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Ierusalim împreună cu secretarul de stat american Marco Rubio, Netanyahu a declarat că fiecare ţară are dreptul "să se apere dincolo de graniţele sale".

Decizia Israelului de a viza liderii Hamas din Qatar, un aliat apropiat al SUA, a stârnit indignare internaţională şi critici din partea preşedintelui american Donald Trump. Hamas a declarat că şase persoane au fost ucise, dar că liderii săi au supravieţuit.

Comentariile lui Netanyahu vin la câteva zile după ce Casa Albă a declarat că Trump a asigurat Qatarul "că un astfel de lucru nu se va mai întâmpla pe teritoriul său".

Când a fost întrebat dacă SUA a fost implicată în atac, Netanyahu a declarat jurnaliştilor: "Am făcut-o singuri. Punct."

Răspunzând la o întrebare a BBC cu privire la faptul dacă atacul a afectat relaţiile SUA în regiune, Rubio a declarat că Washingtonul menţine "relaţii puternice cu aliaţii noştri din Golf".

Cei doi au prezentat un front larg unit, chiar şi în contextul tensiunilor aparente, Rubio lăudând legăturile tehnologice şi culturale dintre cele două ţări, iar Netanyahu afirmând că Israelul "nu are un aliat mai bun".

Întâlnirea lor are loc în contextul summitului liderilor arabi, organizat pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de Qatar. Prim-ministrul qatarez a îndemnat comunitatea internaţională să înceteze aplicarea "standardelor duble" şi să pedepsească Israelul.

Întrebat ulterior dacă există garanţii că Israelul nu va ataca din nou ţara, Trump a răspuns de două ori că Netanyahu "nu va ataca Qatarul".

