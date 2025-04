Biden l-a atacat pe Trump în primul său discurs de când a plecat de la Casa Albă: În mai puţin de 100 de zile a provocat atât de multe distrugeri

"Ei trag mai întâi şi abia apoi ţintesc. Prietenul meu, guvernatorul Martin O'Malley, ştie ce pun la cale cu adevărat. El spune, şi îmi place citatul său: Vor să distrugă totul ca să poată jefui. De ce vor să jefuiască? Ca să ofere reduceri de taxe miliardarilor şi marilor corporaţii. În mai puţin de 100 de zile, această nouă administraţie a provocat atât de multe pagube şi distrugeri. Este de-a dreptul uluitor. Au lovit dur în Administraţia pentru Securitate Socială", a declarat Joe Biden.

Biden nu a menţionat niciodată numele lui Trump, dar a avertizat împotriva reducerilor şi schimbărilor în curs la Administraţia Securităţii Sociale şi a acuzat actuala administraţie că este ca o „secure” pentru organizaţie. Agenţia este supusă unei reorganizări masive - inclusiv reducerea personalului şi schimbarea politicilor - condusă de Departamentul pentru eficienţă guvernamentală al miliardarului Elon Musk. Americanii îngrijoraţi au sunat şi au mers birourile locale ale asigurărilor sociale, îngrijoraţi că beneficiile lor sunt în pericol. "Sunt 7 000 de angajaţi, 7 000 au ieşit pe uşă în acest timp. Inclusiv cei mai experimentaţi funcţionari de carieră. Acum se pregătesc să scoată alte mii pe uşă", a spus Biden.

Şi, fără a-l menţiona explicit pe Musk - care conduce campania de reducere a forţei de muncă federale şi a cheltuielilor în întregul guvern - Biden a criticat o cultură pe care a comparat-o cu „startup-urile tehnologice” din noua administraţie.

Vezi și

„Urmează acea linie veche a startup-urilor tehnologice - citatul este ”mişcă-te repede, sparge lucrurile". Ei bine, ei cu siguranţă sparg lucruri. Trag mai întâi şi ţintesc mai târziu. Iar rezultatul este o mulţime de durere inutilă şi nopţi nedormite", a declarat fostul preşedinte. "Nu putem continua aşa ca o naţiune divizată, atât de divizată cum suntem. Am spus că fac acest lucru de mult timp, nu a fost niciodată atât de divizată. Recunosc că este vorba de aproximativ treizeci la sută, dar este un treizeci la sută care nu are inimă. Este ceea ce vedem în America. Este ceea ce crede. Corectitudine. Şi aceasta este America pe care nu o putem uita sau de la care nu putem pleca niciodată", a declarat Biden.

Biden şi-a presărat remarcile cu glume, făcând mai multe referiri sarcastice la vârsta sa, care a devenit o problemă-cheie în campania prezidenţială din 2024, înainte de a-şi suspenda candidatura şi de a preda nominalizarea democrată vicepreşedintelui Kamala Harris. „Apropo, acei oameni de 300 de ani care primesc asigurări sociale, vreau să-i cunosc, pentru că aş vrea să-mi dau seama cum fac asta”, a spus el la un moment dat, referindu-se la afirmaţiile virale privind frauda de la asigurările sociale care au înflorit pe reţelele sociale în timp ce administraţia Trump îşi urmăreşte reducerile. "O chestie dată naibii, omule, caut longevitate. Pentru că e iadul când împlineşti 40 de ani".

Şi a glumit pe seama propriei sale istorii, lucrând la Legea americanilor cu dizabilităţi, pentru care a fost onorat la conferinţă. „Ca senator al Statelor Unite acum 400 de ani - mă uitam în urmă, Dumnezeule atotputernic, fac asta de 50 de ani - este un iad să împlineşti 40 de ani”, a spus Biden.

"Reconectare, reconstrucţie şi reflecţie"

În timp ce Trump încă îl atacă aproape zilnic de la Casa Albă sau de la bordul Air Force One - într-o măsură care uimeşte cercul intim al fostului preşedinte - lumea lui Biden s-a micşorat drastic de când a părăsit Biroul Oval în urmă cu doar trei luni. Doar câţiva dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Biden au rămas cu el, în principal cei care au fost ultimii care au mai luptat pentru ca el să rămână în cursa prezidenţială.

Biden a stat mai mult acasă, în Delaware, întorcându-se la biroul său din Washington cam o dată pe săptămână, adesea folosind trenul. Ocazional, este văzut prin Wilmington, dar apariţiile sale publice s-au limitat la o conferinţă la New York, la un brunch de Ziua Sfântului Patrick în Delaware şi la acceptarea unui premiu pentru întreaga carieră din partea unui sindicat al electricienilor din Washington, în această lună.

Apropiaţii lui Biden numesc aceasta o perioadă de „reconectare, reconstrucţie şi reflecţie” - cu nepoţii săi, cu vechii prieteni, cu filmele şi cărţile care i-au lipsit, chiar şi doar cu soţia, pe care acum o vede mai mult timp din zi decât doar la cină. A ajuns chiar să îmbrace un smoching la premiera celui mai recent spectacol „Othello” pe Broadway şi să salute distribuţia în culise, în timp ce starul Denzel Washington a vorbit despre onoarea prezenţei sale. A adunat gânduri pentru o carte pentru care speră să semneze un contract în curând. A avut conversaţii intense cu unii dintre ostaticii israelieni eliberaţi şi cu familiile altora.

Duminică după-amiază, Biden l-a sunat pe guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, pentru a-şi exprima compasiunea şi sprijinul după atacul asupra vilei guvernatorului. Duminică seara, Biden s-a alăturat noului guvernator al statului Delaware, Matt Meyer, ca invitat la masa din ajunul Paştelui Evreiesc.

Biden nu a început încă strângerea de fonduri pentru biblioteca sa prezidenţială, spre confuzia mai multor donatori fideli care au declarat pentru CNN că se aşteptau să audă despre asta. El şi consilierii săi au schiţat un obiectiv pentru fundaţia sa în ceea ce priveşte ridicarea şi protejarea moştenirii sale, dar încă lucrează la o declaraţie de misiune şi un consiliu de administraţie.

Mai mulţi oficiali democraţi care l-au susţinut pe Biden ani de zile au declarat pentru CNN că au avut, cel mult, conversaţii trecătoare cu el. Alţii spun că au fost uimiţi cât de complet a dispărut. „Nu am auzit de nicio persoană care să fi comunicat cu el”, a declarat un membru democrat al Congresului care a vorbit cu Biden în mod regulat de-a lungul anilor.

În mod public, Biden şi cercul său restrâns au păstrat tăcerea cu privire la poveştile deloc măgulitoare care se scurg din teancul de cărţi publicate despre campania din 2024. În privat, au fost mai puţin senini, mai ales în ceea ce-l priveşte pe fostul său şef de cabinet Ron Klain, care a pus sub semnul întrebării starea psihică a lui Biden în comentariile pe care le-a făcut autorului Chris Whipple. Familia şi colaboratorii apropiaţi s-au dezlănţuit într-o avalanşă de apeluri telefonice, deşi Klain, într-o declaraţie pentru CNN, a spus că declaraţiile publicate au fost „denaturate”.

Biden revine relativ repede în luptă pentru un fost preşedinte: În urmă cu opt ani, când Barack Obama a apărut pentru prima dată în public în aprilie, după prima învestire a lui Trump, singurul său comentariu despre succesorul său a fost o glumă în treacăt.

Biden încearcă să-şi facă loc pe scenă

Dar Biden a început deja să se exprime la începutul acestei luni. Doar că aproape nimeni nu a observat. În discursul său de la conferinţa IBEW din 4 aprilie, ţinută închisă pentru presă din cauza temerilor că va declanşa mânia lui Trump, preşedintele internaţional al sindicatului, Kenneth Cooper, i-a prezentat lui Biden un certificat prin care îl numea membru de onoare şi îl lăuda pentru că „a condus cu inima şi sufletul”.

Când a păşit la microfon, Biden şi-a amintit de lunga sa relaţie cu sindicatele organizate, inclusiv de faptul că a fost primul preşedinte în funcţie care a mers pe o linie de pichetare, aşa cum a făcut în 2023. Dar nu a fost numai căldură şi nostalgie. La două zile după ce Trump a aruncat pieţele globale în aer cu tarifele sale din „Ziua eliberării” şi pe fondul răsturnărilor de situaţie care au urmat, Biden a vorbit în faţa a 1.000 de persoane la Washington Hilton despre propriul său bilanţ economic şi a spus: „Această economie este irosită - complet, inutil irosită”.

„Ştiţi, oameni buni, mi-am petrecut ultimii doi ani ai preşedinţiei mele auzind presa şi experţii vorbind despre cum eram pe cale să trimit ţara într-o recesiune. Vă amintiţi asta? A fost neîncetat”, a spus Biden, potrivit unei persoane din sală. „Ei bine, ghiciţi ce? Nu s-a întâmplat niciodată. Nu am avut o recesiune când am fost preşedinte. Dar, vreţi să ştiţi ce am avut? Am avut cea mai puternică economie din lume”, a arătat fostul preşedinte.

Când era în funcţie, Biden a fost adesea frustrat că nu a primit mai multe credite pentru puterea economiei pe care a supervizat-o, notează CNN. „O voi spune din nou: În ziua în care am părăsit funcţia, America avea cea mai puternică economie din lume. Acesta este un fapt. Nu este doar părerea mea. Este opinia unanimă a economiştilor şi a publicaţiilor financiare din întreaga lume”, a declarat Biden. „Şi acum, ce se întâmplă?” a contraatacat Biden.

Spre finalul mandatului lui Biden, asistenţii acestuia lansau planuri pentru a-l menţine în discuţie şi după plecarea sa din funcţie. Nu au ajuns mai departe decât să spună că ar putea să îşi deschidă un cont pe BlueSky, platforma de social media care apare ca o alternativă mai de stânga la X-ul lui Elon Musk. Nu a făcut-o.

În timp ce majoritatea preşedinţilor moderni şi-au petrecut o parte din timpul liber planificând biblioteci şi fundaţii, Biden - care nu a avut niciodată prea multe relaţii cu donatori importanţi - a întocmit documentele pentru fundaţia sa abia în decembrie, când mai avea câteva săptămâni din mandat.

Sondarea unui viitor politic

Singura întâlnire politică semnificativă a lui Biden de după preşedinţie de până acum a fost cu noul preşedinte al Comitetului Naţional Democrat, Ken Martin. Întrebat ce rol ar dori să joace fostul preşedinte pentru democraţi în viitor şi cum ar putea fi Biden cel mai util în reconstrucţia partidului, Martin nu a răspuns cu detalii. Prin intermediul unui purtător de cuvânt, Martin a oferit o declaraţie: „Niciun preşedinte democrat nu a investit mai mult în infrastructura partidului decât Joe Biden şi sunt profund recunoscător pentru serviciul preşedintelui nu numai pentru naţiunea noastră, ci şi pentru angajamentul său continuu faţă de partid”.

Cu toate acestea, asistenţii familiarizaţi cu problema spun că un e-mail de strângere de fonduri al DNC din 31 martie semnat de Biden a fost unul dintre cele mai performante ale anului şi a reactivat, de asemenea, zeci de mii de donatori. „Cred că, cu fiecare zi care trece, oamenilor le lipseşte din ce în ce mai mult. El este cu siguranţă un pozitiv net”, a spus Martin O'Malley.

„Puteţi fi de acord sau nu cu politicile şi politica lui Joe Biden, dar acesta este un om căruia îi pasă profund de ţara noastră şi care a sacrificat personal atât de mult pentru ţara noastră”, a declarat Meyer. „Gradul în care este văzut ca o figură care divizează, acum, pentru noi, în Delaware, este o bizarerie. El a fost întotdeauna unul care ne-a adus împreună”, spune guvernatorul.

