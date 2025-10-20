Bilanţul inundaţiilor din Mexic creşte la 76 de morţi şi 27 de dispăruţi

Inundaţiile şi alunecările de teren care s-au produs în centrul şi estul Mexicului în urmă cu 10 zile au făcut 76 de morţi şi 27 de dispăruţi, potrivit unui bilanţ actualizat publicat luni de Guvernul mexican.

Acele dezastre, care s-au produs după mai multe zile marcate de ploi extrem de abundente, au izolat totodată 119 localităţi, care au rămas separate de restul lumii din cauza avarierii unor drumuri şi autostrăzi, conform raportului prezentat de preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, în conferinţa sa de presă zilnică, conform Agerpres.

"Reacţia serviciilor de urgenţă (...) nu s-a încheiat deocamdată, continuăm să lucrăm", a declarat preşedinta ţării, care a anunţat totodată distribuirea primei tranşe dintr-un ajutor financiar care va ajunge la 10 miliarde de pesos (466 milioane de euro) pentru aproximativ 100.000 de familii afectate de aceste catastrofe.

În statul Hidalgo, vecin cu capitala Ciudad de Mexico, se află cel mai mare număr de localităţi izolate (65) din cauza situării lor în zone muntoase, unde căile de acces au fost avariate de alunecări de teren.

Veracruz, în estul ţării, pe ţărmul Golfului Mexic, este statul cel mai grav afectat de inundaţii. Mai multe dintre localităţile sale sunt traversate de râuri, care pot ieşi din matcă în doar câteva ore în cazul creşterii bruşte a debitelor lor.

Peste 12.700 de militari din armată şi marină sunt mobilizaţi în statele afectate de catastrofă, fiind în curs de desfăşurare numeroase transporturi aeriene şi trei transporturi maritime pentru a oferi ajutor populaţiilor izolate.

Potrivit serviciilor meteorologice mexicane, precipitaţiile înregistrate la sfârşitul sezonului ploios au fost rezultatul unei depresiuni tropicale care a pătruns în Golful Mexic şi care a întâlnit apoi un front atmosferic rece, venit din nord.

