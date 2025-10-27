Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bombardierele chineze, manevre în apropierea Taiwanului înaintea întâlnirii dintre Trump şi Xi Jinping

Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua "exerciţii de confruntare", a anunţat, duminică seară, presa chineză, oficializând aceste manevre cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 06:44
Bombardierele chineze, manevre în apropierea Taiwanului înaintea întâlnirii dintre Trump şi Xi Jinping - Bombardierele chineze, manevre în apropierea Taiwanului înaintea întâlnirii dintre Trump şi Xi Jinping - Profimedia

Nicio dată precisă nu a fost comunicată de televiziunea naţională, care a publicat această informaţie prin intermediul contului său de pe reţeaua de socializare Weibo dedicată activităţilor militare, relatează Reuters, citată de news.ro. "Mai multe avioane de vânătoare J-10 au zburat în formaţie de luptă într-un spaţiu aerian ţintă desemnat, iar mai multe bombardiere H-6K s-au îndreptat către apele şi spaţiul aerian din jurul Taiwanului pentru a efectua exerciţii simulate de confruntare", se scrie, fără alte detalii.

Bombardierul strategic H-6K este capabil să transporte arme nucleare

Xi Jinping şi Donald Trump sunt aşteptaţi să se întâlnească săptămâna aceasta în Coreea de Sud, în marja unui summit regional. Liderii chinez şi american ar trebui să discute în special despre războiul comercial care opune cele două ţări. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu ar trebui să fie îngrijorat de întâlnirea dintre cei doi preşedinţi.

Articolul continuă după reclamă

Taiwan, pe care China îl consideră o provincie renegată şi nu exclude să o readucă în rândul său prin forţă, beneficiază de zeci de ani de un sprijin neoficial important din partea Statelor Unite. Washingtonul nu are relaţii diplomatice oficiale cu Taipei, dar este principalul său furnizor de arme.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

china taiwan sua statele unite donald trump xi jinping
Înapoi la Homepage
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă place cum arată Catedrala Naţională?
Observator » Ştiri externe » Bombardierele chineze, manevre în apropierea Taiwanului înaintea întâlnirii dintre Trump şi Xi Jinping